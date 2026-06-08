Thibaut Pinot offre une expérience unique pour suivre le Tour de France

L'ancien coureur Thibaut Pinot, reconverti en éleveur à Mélisey, en Haute-Saône, offre une expérience unique pour suivre la 13e étape du Tour de France. Il a publié une annonce sur Airbnb pour permettre à une famille de fans de partager sa vie pendant le passage de la course dans son village. Pinot, qui a terminé troisième du Tour de France 2014, est fier d'ouvrir les portes de sa ferme et de faire découvrir la région où il a grandi. Les heureux élus auront la chance de partager un barbecue, un pique-nique et une balade à vélo avec l'ancien coureur, d'assister à une étape à ses côtés depuis un hélicoptère, ou de faire un tour dans une voiture officielle. Cette expérience est la première d'une série d'expériences uniques proposées par Airbnb pour le Tour de France 2026, offrant un accès privilégié aux coulisses de l'événement.

L'ancien coureur Thibaut Pinot , reconverti en éleveur à Mélisey, en Haute-Saône, offre une expérience unique pour suivre la 13e étape du Tour de France. Il a publié une annonce sur Airbnb pour permettre à une famille de fans de partager sa vie pendant le passage de la course dans son village.

Pinot, qui a terminé troisième du Tour de France 2014, est fier d'ouvrir les portes de sa ferme et de faire découvrir la région où il a grandi. Les heureux élus auront la chance de partager un barbecue, un pique-nique et une balade à vélo avec l'ancien coureur, d'assister à une étape à ses côtés depuis un hélicoptère, ou de faire un tour dans une voiture officielle.

Cette expérience est la première d'une série d'expériences uniques proposées par Airbnb pour le Tour de France 2026, offrant un accès privilégié aux coulisses de l'événement





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