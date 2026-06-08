Thibaut Pinot offre un séjour dans sa ferme à l'occasion du Tour de France

Thibaut Pinot, ancien coureur du Tour de France, propose un séjour gratuit dans sa ferme familiale à l'occasion du passage du Tour dans son village natal de Mélisey (Haute-Saône). Les invités pourront rencontrer ses animaux, profiter d'un pique-nique local et assister à une étape du Tour de France depuis un hélicoptère.

Thibaut Pinot offre un séjour dans sa ferme à l'occasion du passage du Tour de France dans son village natal. L'ancien coureur a mis un terme à sa carrière en 2023 et s'est reconverti comme éleveur.

Pour fêter le passage du Tour de France dans son village natal de Mélisey (Haute-Saône), Thibaut Pinot a décidé d'ouvrir sa ferme au public via la plateforme Airbnb. Il hébergera gratuitement une famille pendant trois jours. Le peloton du Tour de France sillonnera la France du 4 au 26 juillet prochain et passera notamment par le département de la Haute-Saône et le village de Mélisey (1 625 habitants).

Un célèbre coureur y a vu le jour : Thibaut Pinot, 3e du Tour de France en 2014 et vainqueur de trois étapes, 4e du Giro en 2017 et lauréat du Tour de Lombardie en 2018. Retraité depuis trois ans, Pinot (36 ans) s'est reconverti comme éleveur.

À l'occasion du passage du Tour dans son village natal, l'un des cyclistes français les plus célèbres de ces dernières années a décidé d'ouvrir au public les portes de sa ferme familiale, via la plateforme Airbnb. Thibaut Pinot proposera un séjour gratuit de trois nuits à une seule famille (6 personnes maximum).

Les invités pourront rencontrer ses animaux, profiter d'un pique-nique local, parcourir la campagne à vélo et assister à une étape du Tour de France depuis un hélicoptère aux côtés de l'ancien coureur. Les réservations s'ouvriront le 19 juin prochain à 10 heures sur le site, a déclaré Pinot dans un communiqué d'Airbnb





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