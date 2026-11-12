Thibault de Montbrial prône des peines de prison très courtes pour les mineurs délinquants

L'avocat Thibault de Montbrial défend une réponse pénale immédiate pour les mineurs, incluant des peines de prison très courtes pour rétablir l'autorité.

L'avocat Thibault de Montbrial a pris la parole sur l'antenne de l'émission " Pascal Praud et vous" diffusée sur Europe 1 ce jeudi pour proposer des mesures strictes face à la délinquance juvénile. Il défend avec vigueur le recours systématique et immédiat à diverses formes de contrainte juridique afin de sanctionner les premières transgressions commises par les adolescents.

Impératif de rapidité dans les sanctions

Thibault de Montbrial insiste sur l'urgence d'une réponse pénale rapide dès lors qu'un jeune délinquant enfreint les règles sociales établies. Selon lui, un jeune "qui teste le cadre" doit comprendre sans délai que ses actes entraînent une riponse ferme de l'autorité publique, renforçant ainsi l'effet dissuasif.

Also read Une trentaine d'étudiants occupaient le bâtiment A22 de l'Université de Bordeaux. Ils ont évacué les lieux lors d'une opération menée par la gendarmerie mobile. © Crédit photo : Thibault Seurin / SOt" On ne s'attendait pas à être délogés après seulement une nuit " d'occupation : une trentaine d'étudiants de l'université de Bordeaux évacués par les gendarmes

L'avocat estime qu'il est crucial de confronter rapidement les jeunes délinquants aux conséquences concrètes de leurs passages à l'acte. Cette approche vise à montrer que la transgression du cadre légal conduit inévitablement à des répercussions immédiates, empêchant l'impunité.

Alternatives à l'incarcération longue

Pour illustrer sa proposition, Thibault de Montbrial énumère plusieurs types de sanctions qui pourraient être appliquées sans attendre. Il mentionne notamment des interdictions d'aller quelque part, des obligations de réparer le préjudice causé, ou encore le fait de payer une somme d'argent symbolique.

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Il précise également la possibilité de placer l'adolescent dans une cellule pendant quelques jours. Cette mesure vise à marquer les esprits par une expérience directe de la privation de liberté, sans pour autant engager de longues procédures judiciaires complexes.

Système de peines très courtes

L'avocat plaide explicitement pour la remise en place d'un système de peines de prison très courtes dans l'ordonnance de 1945. Cette proposition s'inscrit dans une volonté de redonner du poids à la sanction pénale pour les mineurs, jugée trop souvent diluée par le temps.

L'objectif central est de permettre aux jeunes délinquants de se rendre compte qu'il existe un cadre strict et que son dépassement entraîne des conséquences tangibles. Cette vision vise à restaurer l'autorité de la loi auprès des plus jeunes.

Critique de l'impuissance politique

Thibault de Montbrial prolonge sa réflexion en dénonçant l'impuissance de la classe politique depuis vingt ans sur ce sujet. Il attribue la montée de la délinquance à un manque de fermeté récurrent des autorités face aux violations répétées de la loi par les mineurs.