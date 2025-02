Thiago Scuro Criticise Controversial Refereeing Decisions in AS Monaco's Champions League Defeat

AS Monaco's director general, Thiago Scuro, has strongly condemned the refereeing decisions in the Champions League qualifier against Benfica, which saw his team lose 1-0. He claims the questionable red card given to Al Musrati and the yellow card to Denis Zakaria, leading to his suspension for the return leg, significantly impacted the match's outcome.

Thiago Scuro , directeur général de l'AS Monaco, a exprimé sa profonde colère suite à la défaite de son équipe face à Benfica en barrage aller de la Ligue des Champions. Le match, qui a vu Monaco s'incliner sur le score de 1 à 0 grâce à un but de Pavlidis, a été marqué par deux décisions arbitrales controversées qui ont fortement affecté le cours du match. Tout d'abord, le milieu de terrain Al Musrati a été expulsé pour une contestation jugée excessivement légère par beaucoup.

Ensuite, le capitaine Denis Zakaria a reçu un carton jaune, lui aussi vivement contesté, qui entraînera sa suspension pour le match retour.Ces décisions ont particulièrement irrité Thiago Scuro, qui a lancé un coup de gueule après le match. Il a déclaré : « On s’attend à de la qualité, on parle beaucoup de l’arbitrage ce soir. Après ce match, c’est la deuxième fois que l’on reçoit Benfica et il y a des décisions qui ont des impacts sur la rencontre, on va beaucoup parler de l’action, mais bon ce n’est que le match aller, il reste un match retour, il faut se concentrer, en espérant aussi que les arbitres pourront progresser au retour. Un scandale ? Les décisions ont eu un grand impact sur le match, on doit parler des joueurs et pas des décisions des arbitres normalement. Si on passe notre temps à discuter de ça, c’est triste pour le football. J’espère que tout cela va progresser. Il faut revoir le processus de l’arbitrage, comment les choses sont faites. On a aussi fait des erreurs, on doit jouer, on doit progresser, mais il y a aussi le carton jaune de Zakaria qui va rater le match retour. Ça a un impact c’est possible on doit se concentrer là-dessus », a-t-il indiqué.Le message de Thiago Scuro est clair : il exige une meilleure qualité d'arbitrage et un examen du processus décisionnel. Il souligne également que les erreurs arbitrales ont un impact considérable sur le résultat des matches et nuisent à la compétitivité du sport. Le directeur général de Monaco espère que les choses évolueront dans le bon sens pour le prochain match retour et que l'arbitrage sera plus impartial et justes.





