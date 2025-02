Thermomix TM7 : l'innovation culinaire se met à l'aise

Le nouveau Thermomix TM7 arrive avec un design élégant et moderne, un écran tactile géant et des fonctionnalités avancées comme la cuisson à bol ouvert et l'intelligence artificielle.

Le Thermomix TM7 arrive avec une nouvelle esthétique élégante et moderne, marquée par un noir mat. Le bloc moteur est affiné, rappelant les lignes épurées d'un blender haut de gamme. L'écran tactile 10 pouces (11 pouces avec les contours) occupe maintenant toute la largeur de l'appareil, offrant une surface d'affichage considérablement agrandie par rapport aux 6,9 pouces du TM6.

Cette fonctionnalité « twin digital » reproduit les actions en temps réel, comme la pesée des ingrédients, et guide chaque étape pour une exécution parfaite. Sous le capot, le TM7 conserve la capacité de 2,2 litres, un choix délibéré de Vorwerk pour maintenir la compacité et la maniabilité de l'appareil. Le bol bénéficie d'une innovation notable : un revêtement en plastique noir strié qui assure une meilleure isolation thermique, réduisant ainsi les risques de brûlure lors de la manipulation. Le couvercle, quant à lui, connaît une petite révolution avec la possibilité inédite de cuisiner à bol ouvert, jusqu'à 100°C et sans rotation des lames, ouvrant la voie à de nouvelles techniques culinaires. Le cœur du TM7 bat au rythme d'un moteur synchrone Vorwerk de 500 W, capable d'atteindre des vitesses allant de 40 à 10 700 tours par minute. L'accent a été mis sur la réduction du bruit, avec un volume sonore annoncé à seulement 30 dB(A) à la vitesse 1, contre 63 dB(A) pour le TM6. Le système de chauffe, d'une puissance de 1000 W, permet d'atteindre une température maximale de 160°C, avec des paliers adaptés selon les modes de cuisson. L’intelligence artificielle fait son entrée dans l’univers Thermomix, promettant des suggestions de recettes personnalisées basées sur les habitudes culinaires de l’utilisateur. La connectivité a également été renforcée, permettant une interaction fluide avec d’autres appareils intelligents ou de nouvelles fonctions qui seront ajoutées régulièrement, notamment le contrôle vocal pour l’application Cookidoo. Les accessoires ont eux aussi été repensés. La spatule s’allonge et s’élargit pour une meilleure ergonomie, tandis que le panier vapeur supérieur, désormais rectangulaire, offre 45% de capacité supplémentaire. La balance intégrée conserve sa précision, avec une plage de mesure allant de 1 à 3000 grammes. Vorwerk a également mis l’accent sur la durabilité, en intégrant 30% de matériaux recyclés dans la fabrication du boîtier. L’assemblage du TM7 continuera à se faire en France, à Cloyes-sur-le-Loir, alliant ainsi la précision allemande au savoir-faire français





