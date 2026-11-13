Thermes Adour Dax réorganise ses établissements face à la baisse de fréquentation

Le groupe Thermes Adour restructure son offre à Dax pour contrer la perte de 2000 curistes et optimiser les soins, concentrant l'activité médicale sur le Régina.

Le groupe Thermes Adour, qui gère six établissements thermaux à Dax et Saint-Paul-lès- Dax, annonce une réorganisation stratégique majeure pour adapter ses infrastructures aux défis économiques actuels. Cette transformation vise à stabiliser l'activité face à une chute significative de la fréquentation, avec une perte d'environ 2 000 curistes conventionnés sur l'année écoulée, représentant un recul de 13 %. En réponse à cette crise du thermalisme, la direction a décidé de regrouper l'activité thermale médicale principalement sur le Régina, tout en redéfinissant le rôle des autres sites historiques.

Stratégie de recentrage médical et fermeture de Sourcéo

La saison 2026, qui prendra fin le 18 décembre 2026, marquera la fermeture définitive de l'établissement Sourcéo situé à Saint-Paul-lès-Dax. Sur l'ensemble des six sites du groupe, environ 16 000 curistes auront été accueillis cette année, un chiffre en nette baisse par rapport à la tendance nationale. Cette décision s'inscrit dans une volonté de concentrer les ressources humaines et matérielles sur les établissements les plus performants et adaptés aux besoins de soins conventionnés, assurant ainsi la pérennité du modèle économique du groupe thermale dacquois.

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Impact des controverses et fermeture des Bains Saint-Pierre

Le contexte local a également joué un rôle dans cette restructuration, notamment avec la fermeture annoncée des Bains Saint-Pierre, le plus vieil établissement thermal en activité à Dax, à la fin novembre. Cette fermeture, décidée par la direction des Bains de Dax, entraîne le redéploiement de l'activité vers les thermes Foch et Daxadour. Une polémique récente autour des pratiques thermales locales avait effectivement effrayé certains curistes et limité les prescriptions médicales, même si Marianne Herreria, directrice des opérations de Thermes Adour, nuance l'impact direct de cette controverse sur la baisse d'activité de son propre groupe.

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Optimisation des conditions de travail des agents thermaux

Une partie essentielle de cette réorganisation concerne l'amélioration des conditions de travail pour les agents thermaux, dont le poste de soin de péloïde est particulièrement éprouvant. Pour permettre à ces professionnels de ne plus travailler deux jours par semaine et d'assurer une meilleure stabilité, le nombre de soins de boue a été diminué. Cette mesure permet de conserver la durée traditionnelle des soins à Dax, fixée à 15 minutes, contre 10 minutes ailleurs, tout en garantissant un lien qualité avec le curiste grâce à une équipe d'agents formés et stable, sans aucun poste vacant cette saison.

Intégration de nouveaux soins et innovation technique

La cure thermale, composée de 72 soins, évolue pour intégrer de nouvelles pratiques comme les douches pénétrantes, nécessitant un ajustement du calendrier des traitements. Par ailleurs, le secteur fait preuve d'innovation, comme en témoigne le prix de l'initiative décerné par l'Association française des techniques hydrothermales au groupe Cœur Thermal, présidé par Sébastien Carpentier. Ce groupe, qui regroupe les thermes Bérot et Les Thermes, a été récompensé pour le développement de son lit d'application de boue liquide Vulcano, une avancée technologique visant à moderniser l'offre tout en préservant l'efficacité des traitements thermiques.