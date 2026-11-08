Théo Meslin, 14 ans, capture un sandre record à Picauville

Théo Meslin, 14 ans, a attrapé un sandre de 90 cm à Picauville le 8 novembre 2026. Une prise exceptionnelle pour ce jeune pêcheur.

Théo Meslin, un jeune pêcheur de quatorze ans, a réalisé une performance remarquable à Picauville, dans le département de la Manche. Le dimanche 8 novembre 2026, il a capturé un sandre exceptionnel au leurre. Ce spécimen mesure exactement 90 cm de long et pèse 6,5 kg.

Une prise majeure pour la pêche locale

Cette capture dépasse nettement les standards habituels de la région. Dans les cours d'eau locaux, un poisson atteignant 80 cm est déjà considéré comme un spécimen de grande taille. Théo Meslin a donc dépassé cette limite significative de plus de dix centimètres. L'exploit souligne la diversité biologique présente dans les eaux de la commune de Picauville.

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Les caractéristiques uniques du sandre

Le sandre, souvent appelé perche-brochet ou sandron, se distingue par son activité crépusculaire. Il préfère les eaux calmes et lentes pour y développer ses habitudes de chasse. Bien que principalement actif à la tombée de la nuit, il peut également chasser en pleine journée. Cet animal adulte se nourrit principalement de petits poissons qu'il traque en bancs, sans dédaigner vers et larves diverses.

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Méthodes de pêche réglementées

La capture du spécimen de Théo Meslin illustre l'efficacité des leurres souples ou des cuillères tournantes. La taille minimale de capture est fixée à 50 cm dans les eaux de deuxième catégorie du département. Le sandre capturé par le jeune homme est donc loin d'être illégal. Il peut être conservé ou relâché selon les choix du pêcheur.

Réactions des proches et perspectives

Yann Renouf, un membre de la famille, a exprimé sa fierté face à cette réalisation. La capture d'un tel poisson nécessite souvent la coopération de plusieurs personnes. Un spécimen de cette taille peut suffire à nourrir trois repas pour cinq ou six personnes. La famille envisage déjà de préparer le poisson à la crème ou en filet.