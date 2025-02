Théo Grosjean dévoile son top 10 des meilleures BD du XXIe siècle

Théo Grosjean, auteur de BD connu pour ses personnages angoissés, a partagé sa sélection des meilleures BD du XXIe siècle. Sa liste, riche et éclectique, met en lumière des thèmes comme l'enfance difficile, les drames familiaux et la quête d'identité. Mais malgré la gravité de ces sujets, Grosjean a choisi des auteurs capables de transformer le drame en humour, offrant une vision mature et touchante du monde.

Théo Grosjean, il y a cinq ans, était décrit par « le Nouvel Obs » comme un auteur de BD qui « a l’angoisse chevillée au corps comme Gaston avait la gaffe ». Après avoir d'abord décrypté les angoisses de son alter ego de papier dans une série sobrement intitulée « l’Homme le plus flippé du monde » (Delcourt), il s'est consacré à ses angoisses passées d'adolescent dans « Elliot au collège » (Dupuis).

Contacté parmi les près de 200 personnalités ayant contribué à notre grand top 100 des meilleures BD du XXIe siècle, ce jeune auteur, qui n’a même pas 30 ans, nous a livré une liste éclectique composée de comics indépendants, de romans graphiques autobiographiques et d'un manga underground... délirant. Mais ce sont les thèmes abordés qui, forcément, nous ont fait réagir : enfance et adolescence compliquées, drames familiaux, divorces, autisme, dictature du physique (beauté, anorexie…), ou encore vie sclérosée par la banalité du quotidien. Une sélection qui aurait, a priori, tout pour nous déprimer ! Sauf que les auteur.ices choisi.es par Théo Grosjean ont, le plus souvent, comme lui, la capacité à nous faire rire des drames de la vie. A l’image d’un Riad Sattouf, qui nous a fait passer du rire aux larmes en nous racontant son enfance dans l’ombre d’un père « arabe d’extrême droite », des histoires surréalistes baignées dans l’humour noir d’un Hideyasu Moto ou de l’ironie d’Adrian Tomine ou Chris Ware. Une liste d’une grande maturité. Le top 10 des meilleures BD de Théo Grosjean : « Persepolis », de Marjane Satrapi (L’Association), 1re de notre top 100.« Les Intrus », d’Adrian Tomine (Cornélius)« Rusty Brown », de Chris Ware (Delcourt), 26e« L’Arabe du futur », de Riad Sattouf (Allary Editions), 2e« Une chouette vie », de Hideyasu Moto (Misma)« Beauté », de Hubert et Kerascoët (Dupuis), 59e« Lucille », de Ludovic Debeurme (Futuropolis)« Ted, drôle de coco », d’Emilie Gleason (Atrabile), 52e« Bottomless Belly Button », de Dash Shaw (Çà et là)« Patience », de Daniel Clowes (Cornélius), 67





lobs / 🏆 5. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

BD BANDE DESSINÉE COMICS THEO GROJEAN TOP 100 CULTURE HUMOUR DRAME ENFANCE ADOLESCENCE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Equipe de France : le record légendaire de Théo Hernandez à l'AC MilanThéo Hernandez est entré un peu plus dans l'histoire de l'AC Milan.

Lire la suite »

Dorian Bellot Absent, Théo Idjellidaine et Andréa Lucchini PrivilégiésDorian Bellot souffre d'une fracture d'omoplate et sera absent deux mois. Jack Maunder ne jouera pas contre Nevers en raison des restrictions de joueurs français dans l'effectif du SUA. Théo Idjellidaine sera titularisé à son poste, tandis qu'Andréa Lucchini obtiendra sa première sélection professionnelle.

Lire la suite »

Equipe de France : l'énorme offre surprise repoussée par Théo HernandezThéo Hernandez, le latéral gauche de l'AC Milan, aurait pu se retrouver au cœur d'un transfert très surprenant durant ce mois de janvier.

Lire la suite »

Théo Attissogbe, l'Ailier de Pau, S'Impose Face à GallesThéo Attissogbe, l'ailier de Pau de 20 ans, a brillé face à Galles lors de l'ouverture du Tournoi des Six Nations, en inscrivant deux essais. Son opportunité provient de l'absence de Damian Penaud. Attissogbe a démontré sa polyvalence et son potentiel, et pourrait se voir offrir de nouvelles opportunités de jeu dans les rencontres à venir.

Lire la suite »

« Toutes les vies de Théo » de Nathalie Azoulai : ce que c’est qu’être juifElle est juive, il est catholique : Léa et Théo forment un couple épanoui et symbolique. Mais peut-il résister à la violence de l’actualité ? Dans un roman fluide et grave, Nathalie Azoulai aborde avec finesse le poids des destinées.

Lire la suite »

OM : l'amusant échange entre Bennacer et Théo Hernandez après son départThéo Hernandez a voulu souhaiter bon courage à son ancien coéquipier après son départ du côté de l'OM, mais sa façon de le faire a plutôt amusé les internautes.

Lire la suite »