Le théâtre Mogador et l'association Culture Relax démocratisent l'accès à la culture pour les personnes en situation de handicap grâce à des séances adaptées et bienveillantes.

Les salles de cinéma et de théâtre parisiennes, notamment le Grand Rex et le Théâtre Mogador, multiplient les initiatives pour rendre la culture accessible à tous. Ces établissements proposent désormais des séances spécifiques conçues pour accueillir sereinement les personnes en situation de handicap et leurs familles, transformant la norme sociale autour du spectacle vivant.

Le principe des séances Cinéma Relax au Grand Rex

Le principe des séances Cinéma Relax, illustré par la projection récente d'" Astérix et le Royaume de Nubie " au Grand Rex, repose sur un environnement sensoriel apaisé. La séance se déroule sans publicité ni bandes-annonces, avec un volume sonore réduit pour minimiser les stimuli agressifs. Cette approche permet aux spectateurs concernés de parler, de se lever ou de quitter la salle librement sans être jugés.

Also read Les 'Amis du Vieux Miramas' proposent une soirée théâtre samedi 5 décembre 2026

Cette flexitude contraste avec l'expérience traditionnelle vécue par des parents comme Catherine, accompagnée de son fils Gauthier, 18 ans. Auparavant, les sorties au cinéma étaient source de stress lorsque Gauthier, atteint d'un trouble neurodéveloppemental, exprimait bruyamment ses réactions ou toussait. La crainte du regard des autres spectateurs, qui lançaient parfois des " chut ! ", rendait ces expériences difficiles et excluantes.

Une bienveillance naturelle lors des représentations

Lors de cette projection au Grand Rex, la dynamique a été radicalement différente. Un petit garçon a même traversé la salle pour s'installer sur l'estrade face à l'écran. Aucun spectateur n'a manifesté d'agacement ou d'exaspération. À la place, le public a attendu patiemment qu'un bénévole de l'association Culture Relax descende l'enfant en douceur, incarnant une solidarité collective implicite.

Advertisement

Cette atmosphere de confiance permet aux familles de se détendre. Catherine souligne que ces séances sont aussi relaxantes pour les parents que pour les enfants, éliminant la pression sociale constante. Le message projeté avant le film, " La norme, c'est vous ! ", résume parfaitement cette nouvelle philosophie d'accueil qui invalide la stigmatisation habituelle.

Le rôle central de l'association Culture Relax

L'association Culture Relax joue un rôle déterminant dans cette mutation culturelle en France. Avec près de 150 lieux labellisés, elle travaille à amener vers la culture un public qui en est souvent éloigné ou qui s'auto-exclut par méconnaissance des codes sociaux traditionnels. Pascaline Morel, chargée de communication de l'association, explique que leur mission est de lever ces barrières invisibles.

Le Grand Rex fait partie de ces lieux labellisés qui offrent des représentations inclusives régulières. En combinant la réduction des stimuli sonores et visuels avec une tolérance accrue des comportements, ces séances créent un espace sécurisé. Cela permet aux personnes en situation de handicap de profiter pleinement de leur expérience culturelle sans devoir se conformer aux attentes rigides des salles classiques.

Les innovations du Théâtre Mogador pour l'inclusion

Le Théâtre Mogador, à Paris, se distingue comme l'un des rares théâtres privés à proposer systématiquement des spectacles adaptés. Il organise plusieurs représentations inclusives chaque année, démontrant un engagement concret vers la diversité. Le théâtre développe également des dispositifs pour les malvoyants et non-voyants, précedés d'ateliers tactiles pour familiariser le public avec les décors.

Advertisement

Lors d'une représentation du " Roi Lion ", Nathan, 18 ans, a pu manipuler avec précaution un masque de hyène. Cette immersion tactile lui a permis d'imaginer les personnages de manière plus concrète. Un acteur maquillé a également guidé une spectatrice jusqu'au rocher des lions, situé à cinq mètres de hauteur, assurant ainsi une sécurité physique et un accompagnement personnalisé.

Des initiatives comparables à la Comédie-Française

À quelques rues du Mogador, la Comédie-Française développe également son offre inclusive depuis plusieurs années. Baptiste Manier, secrétaire général de la maison de Molière, rappelle que leur mission de service public s'adresse au plus grand nombre. Cela inclut les personnes éloignées géographiquement, socialement ou empêchées pour des raisons de mobilité ou de handicap.

Enora Le Fustec, responsable au Théâtre des initiatives diversité, équité et inclusion, interroge la logique des exclusions. Pour elle, l'émotion n'a pas de frontières, d'origines ni de handicaps. Fermer les portes à ce public, pourtant demandeur et légitime, va à l'encontre de la vocation même des lieux culturels publics et privés qui souhaitent rester pertinents et accessibles.