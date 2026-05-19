The Voice Kids épreuves finalistiques - 8 personnalités pour les candidates

TF1 a décidé de faire un événement exceptionnel pour la demi-finale de The Voice Kids. Un grand nombre d'individus willl apporter leur soutien aux candidats : Jenifer, Slimane, Soprano, Zazie et plus encore. Une soirée historique sera organisée comme prévu le samedi 26 septembre. Restez connectés pour suivre.

Demi-finale de The Voice : Jenifer, Slimane, Soprano… 8 invités emblématiques viendront encourager les candidats encore dans la compétitionEt pour célébrer les 15 ans de l’émission culte, TF1 a dévoilé les huit personnalités qui chanteront avec les candidats lors d’une soirée qui s’annonce d’ores et déjà légendaire.

Vidéo Voici - Tayc : cette ‘invention’ mise en place par les coach de The Voice pour briser la glace (ZAP TV)la semaine précédente, les huit apprentis chanteurs tenteront de décrocher leur place, lors de la demi-finale diffusée ce samedi 23 mai sur TF1. Et pour les accompagner, la production a décidé de voir les choses en grand, vérément grand.

Il faut dédire que cette saison marque un tournant dans l’aventure The Voice Kids, avec une demi-finale exclusivement consacrée aux combats sur-souris





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