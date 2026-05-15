The Voice 2026 : Talents et coachs s'affrontent dans une épreuve personnelle

La saison 2026 de 'The Voice' met à l'épreuve les talents et les coachs avec une épreuve personnelle inédite. Les artistes ont la liberté de montrer leur univers musical à travers une mise en scène et un titre de leur choix, tandis que les coachs les accompagnent et les poussent à la limite de leur vision.

Après les Battles , place à l'épreuve la plus personnelle depuis la création de ' The Voice ' : les performances, qui représentent une expérience unique pour les talents et les téléspectateurs.

Pour la première fois dans l'histoire de 'The Voice', les talents ont carte blanche pour montrer leur univers musical à travers un titre et une mise en scène de leur choix, décor, figurants, choristes et mise en scène compris. Leur objectif : réaliser de véritables performances scéniques de A à Z. Les coachs sont, quant à eux, chargés de les accompagner et de les pousser au bout de leur vision.

Ils les mettent face à face, deux par deux, pour ne garder qu'un seul finaliste par binôme. Ainsi, à l'issue de cette épreuve, seuls deux talents par coach sont qualifiés pour la demi-finale





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