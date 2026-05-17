The Truth Is Simple: Embracing Diversity

The article discusses the struggle faced by LGBT individuals and emphasizes the need for societal change to ensure their full acceptance and protection.

La Haute-commissaire à l’Enfance, Sarah El Hairy lors de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant le 23 novembre 2025 au Cese. Il y a des mots qui libèrent.

Et d'autres qui enferment. Pendant longtemps, j'ai connu les deux. Il y a ce moment où l'on comprend, souvent seul, parfois dans la confusion, que l'on est différent de ce que la société attend de nous. Il y a ce moment où l'on apprend à nommer ce que l'on ressent, à l'accepter, puis à le dire.

Et il y a ce moment, plus vertigineux encore, où l'on décide de ne plus se cacher. Dire qui l'on est, profondément, intimement, n'est jamais un geste anodin. C'est encore moins le cas quand on exerce des responsabilités publiques, quand chaque mot est scruté, commenté, parfois déformé. Pourtant, je l'ai fait..

Je l'ai dit simplement, sans mise en scène, sans revendication particulière, en réponse à une simple question, parce que cela n'aurait jamais dû être un événement. En ligne ou dans les lieux publics, les actes anti-LGBT+ en hausse, selon le rapport annuel de SOS Homophobie Et pourtant, ça l'a été. Pourquoi ? Parce qu'au XXIe siècle, encore, aimer autrement que la norme supposée continue de déranger.

Parce que l'homophobie, malgré les progrès, reste une réalité tenace, insidieuse, parfois violente. Parce que l'égalité formelle ne garantit pas encore l'égalité vécue. Je pense à ces enfants, à ces adolescentes et ces adolescents qui grandissent aujourd'hui avec cette part d'eux-mêmes qu'ils n'osent pas leur dire. À celles et ceux qui redoutent le regard de leurs parents, de leurs amis, de leurs enseignants.

À celles et ceux qui subissent les insultes dans une cour de récréation, les moqueries dans un vestiaire, les messages de haine sur les réseaux sociaux. À celles et ceux qui intériorisent le rejet jusqu'à douter de leur propre valeur. Je pense aussi à celles et ceux qui n'ont pas eu la force, ou pas eu le temps, d'aller au bout de ce chemin vers eux-mêmes. À toutes ces vies entravées, brisées parfois, nous devons plus que de la compassion.

Nous leur devons des actes.

'Homos en politique, le dire ou pas ? ' sur France 5 : ce docu sur un sujet aussi intime que politique mérite d'être vu En cette journée internationale de lutte contre l'homophobie, je refuse les discours tièdes. Je refuse les engagements de façade.

Cela suppose d'agir concrètement : renforcer la prévention contre les discriminations dès l'école, mieux former les adultes qui accompagnent les enfants (enseignants, éducateurs, animateurs, personnels de santé) et garantir à chaque jeune victime de harcèlement ou de rejet un accès réel à l'écoute et à l'accompagnement. Je porte cette exigence dans tous les travaux engagés pour faire de l'école et des lieux de vie des enfants des espaces plus sûrs.

Je souhaite également que la lutte contre les LGBTphobies soit pleinement intégrée aux politiques de prévention du harcèlement et de protection de la santé mentale des jeunes. L'homophobie n'est pas une opinion parmi d'autres. C'est une violence. Une violence qui blesse, qui exclut, qui détruit.

Elle ne se manifeste pas seulement dans les agressions physiques, aussi intolérables soient-elles. Elle s'exprime dans les mots du quotidien, dans cesqui n'en sont pas, dans les silences qui cautionnent, dans les regards qui jugent. Elle s'installe dans les structures, dans les inégalités persistantes, dans les discriminations à l'embauche, dans les parcours de vie entravés. Oui, il faut des lois, et la France a su en adopter.

Oui, il faut sanctionner, protéger, accompagner. Oui, il faut former, dès le plus jeune âge, à la tolérance, au respect, à la compréhension de l'autre. Mais cela ne suffira pas si nous ne changeons pas, profondément, notre manière de regarder. Il ne s'agit pas d'accepter à contre-coeur.

Il s'agit d'embrasser la diversité comme une richesse. Car la vérité est simple : la diversité des amours n'enlève rien à personne. Elle ne menace rien, elle ne retire aucun droit, elle ne fragilise aucune valeur. Elle dit seulement une chose essentielle : chacun doit pouvoir vivre librement, dignement, pleinement.

Pour ma part, je n'ai jamais voulu faire de mon orientation un étendard. Mais je sais aujourd'hui que le simple fait de dire qui je suis a une portée qui me dépasse. Parce que la représentation compte. Parce que voir quelqu'un qui vous ressemble, qui vit ce que vous vivez, peut changer une trajectoire, redonner espoir, ouvrir un possible.

Mais je ne me résous pas à ce que cela reste nécessaire. Je ne me résous pas à ce que, pour exister pleinement, il faille encore faire preuve de courage. Être soi ne devrait jamais être un acte héroïque. Cela devrait être une évidence





LeHuffPost / 🏆 55. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

LGBT Hate Crimes Discrimination Intolerance Rights Reform Prevention Health Education

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mauzac. 'Une cuisine familiale, simple, celle qui vient du cœur'Depuis ce début du mois de mai, Mauzac accueille, Delou’s cook, dans le local de l’ancienne épicerie.

Read more »

Vieillissez-vous en bonne santé ? Une simple balle de tennis peut vous répondre !Selon plusieurs études, un simple test à l'aide d'une balle de tennis peut vous dire si votre santé est au beau fixe (ou pas).

Read more »

Un mezze grec ultra simple et délicieux : feta frite tiède parsemée de miel et de sésameUne recette de mezzé grec inspirée qui allie le croustillant et le fondant, en utilisant un peu de farine, d'œuf battu et de chapelure pour donner un croûte croustillante à la feta. Vous pouvez le déguster tiède, chaud ou froid, accompagné d'une salade grecque ou d'une salade de courgettes. Une recette facile à faire et gourmande, qui sublimera le plaisir de manger.

Read more »

Un simple paquet de chips par jour pourrait réduire votre capacité de concentration, selon une étudeUne étude révèle que les aliments ultra-transformés, même en petite quantité, pourrait nuire à la concentration et aux fonctions cognitives.

Read more »