The Dude and His Cinematic Journey

Explore the origins and evolution of the iconic character, the Dude, from his humble beginnings in the Coen brothers' film The Big Lebowski to his enduring status as a cultural icon.

LE FILM DU DIMANCHE SOIR. On vous conseille de (re) voir sur Arte la comédie déjantée du duo de cinéastes, qui a engendré un festival en son hommage et de nombreuses analyses universitaires.

Son succès critique et commercial correct n’est que la première étape d’un film qui est devenu, plus qu’un film culte, un objet d’étude fascinant. PHOTO12 VIA AFP, des sandales pas vraiment de la dernière mode et une boule de bowling… À tout spectateur de cinéma averti vient tout de suite une image : le Dude, l’antihéros nonchalant et excentrique de(1998). Le septième film des frères Coen est, à sa sortie, une anomalie.

Auréolé de la réussite commerciale et critique de(Prix de la mise en scène au Festival de Cannes), le duo de réalisateurs n’entend pas pour autant se laisser griser par le succès. Le récit du Dude est singulier, débridée comme rarement dans leur atypique filmographie.est dans la plus pure tradition du duo, parodiant le film noir et reposant sur une suite d’événements improbables : le Dude, Jeffrey Lebowski, est confondu avec un homonyme millionnaire.

Il cherche à obtenir la restitution de son tapis détruit et demande à ses amis de jouer au bowling. (1991). Les deux cinéastes fonctionnent selon une vieille habitude : ils rédigent une quarantaine de pages, puis laissent de côté le script pendant un certain temps, avant de le finaliser.

De cette façon, les idées qu’ils accumulent inspirent leurs futures productions, d’autant qu’à ce moment, John Goodman et Jeff Bridges étaient respectivement pris par les tournages de la sitcom, la relation entre le Dude (Jeff Bridges) et Walter Sobchak (John Goodman) s’inspire directement de celles entre Barton Fink et Charlie Meadows dansLes frères Coen piochent dans leurs souvenirs personnels pour créer leurs personnages. Pour le Dude, ils s’inspirent d’un personnage haut en couleur qu’ils connaissent bien : Jeff Dowd.

Mais l’homme est loin des producteurs grandiloquents à la Robert Evans ou Jerry Bruckheimer. Lui est plutôt du genre militant. Comme le Dude, il fait partie d’un mouvement contestataire nommé les Sept de Seattle, qui provoque en 1971 une violente manifestation au palais de justice de la ville, pour protester contre la guerre du Vietnam. Pour ces faits, Jeff Dowd est brièvement envoyé en prison pour incitation à l’émeute.

C’est en 1984 qu’il croise le destin des deux frères, qui cherchent un distributeur pour leur premier film, Si c’est la Fox qui finit par distribuer ce long-métrage, Joel et Ethan Coen se souviendront de lui, plus de dix ans plus tard, et lui emprunteront (avec son accord) quelques aspects de sa personnalité et de sa vie, notamment son aspect débraillé et ses cheveux longs. Le Dude doit aussi beaucoup à un ami du duo, Peter Exline, un vétéran de la guerre du Vietnam dont on disait qu’il tenait beaucoup à un tapis qui « donnait du cachet » à son appartement miteux.

Ce n’est guère un hasard, donc, si le Dude est aussi attaché à son tapis… Pour le personnage de Walter, ils s’inspirent de John Milius, réalisateur de", nous avions écrit pour John et Steve , mais nous ne savions pas qui décrocherait le rôle de Jeff Bridges. » Mel Gibson ne prend pas la proposition du rôle du Dude au sérieux, et Jeff Bridges hésite, craignant de donner une mauvaise image à ses enfants.

Il finit par se laisser convaincre et rencontre Jeff Dowd pour se préparer à son rôle. Il finira cependant par s’inspirer de sa propre vie dans les années 1960 et 1970.

« J’ai vécu dans un endroit comme ça et je me droguais, même si je pense que j’étais un peu plus créatif que le Dude »Géniale apparition du film, John Turturro campe Jésus Quintana, un adversaire de l’équipe de bowling du Dude. Il doit son rôle à sa performance dans une pièce de théâtre intitulée, où il interprétait un personnage pédéraste .

« Alors on s’est dit : faisons de Turturro un pédéraste. Ça lui donnera un rôle qu’il pourra vraiment explorer »C’est l’acteur qui compose son personnage, lui apportant le coup de langue sur la boule de bowling, le catogan ou la danse à la Mohammed Ali. , expliquait-il lors d’une interview en 2009.

« Mais quand j’ai vu comment ils avaient monté tout ça ensemble, je dois avouer que j’étais très gêné. J’ai adoré, mais j’étais si gêné. Les gens vont passer ça à mon enterrement… » En 2020 sort un spin-off de ce personnage, réalisé par John Turturro lui-même, qui sera un échec commercial et tombera rapidement dans l’oubli. Le film a acquis un statut culte, au fil des année.

Ici, il est diffusé au sein du Grand Palais, transformé en drive-in, en 2013





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