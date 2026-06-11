The Biggest Comebacks in NBA Finals History

The Knicks made the biggest comeback in NBA Finals history, coming back from 29 points down to beat the Spurs in Game 4. The Celtics also had a remarkable comeback in 2008, coming back from 24 points down to beat the Lakers in Game 4. Other notable comebacks include the Rockets beating the Magic in 1995, and the Lakers coming back from 20 points down to beat the Rockets in 1988.

Avant la remontée des Knicks face aux Spurs , quels ont été les plus gros come-back dans l'histoire de la finale NBA ? Les Knicks ont signé le plus gros come-back de l'histoire de la finale NBA lors du match 4 face aux Spurs (107-106).

Avant les New-Yorkais, la plus grande remontée datait de 2008, lorsque les Celtics avaient battu les Lakers après avoir été menés de 24 points. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Knicks ont réussi le plus grand come-back de l'histoire de la finale NBA en terrassant les San Antonio Spurs lors du match 4. Les coéquipiers de Victor Wembanyama avaient fait le travail au Madison Square Garden en comptant jusqu'à 29 points d'avance.

, et l'ont emporté grâce à un « tip-in » d'OG Anunoby à 1,2 seconde de la fin, sur un tir raté de Jalen Brunson. San Antonio est au bord du gouffre, alors que la finale se poursuivra dans la nuit de samedi à dimanche au Frost Bank Center. Retour sur les come-back qui ont marqué l'histoire de la finale NBA.

En 2008, les Celtics avaient battu les Lakers (97-91) lors du match 4 de la finale NBA après avoir été menés de 24 points. Alors qu'ils étaient menés 2-1 ans la série, Kobe Bryant et ses coéquipiers menaient 45-21 à la fin du deuxième quart-temps. Mais les Celtics ont nettement accéléré, notamment à la faveur d'un troisième quart-temps maîtrisé (31-15). Ce qui leur a permis de refaire leur retard progressivement, avant d'égaliser à 10'13'' de la fin du match.

Les Lakers, maladroits au tir - huit tentatives manquées à trois points en seconde période - ont alors vu Boston leur passer devant, mener 3-1, puis remporter la finale. Quelques années plus tôt, en 1995, les Rockets avaient battu le Magic (120-118) lors du match 1, après avoir été menés de 20 points. Avec Shaquille O'Neal, Orlando avait construit son avance en première période.

Mais les champions en titre, portés par un Kenny Smith impérial à trois points (7 tirs), avaient réussi à arracher la prolongation. Finalement, Houston l'avait emporté sur un rebond offensif après un lay-up manqué à 0,3 seconde de la fin





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