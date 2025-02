Thaipusam: Fêtes religieuses hindoues en Malaisie

Des millions de fidèles hindous, notamment en Malaisie, célèbrent la fête religieuse de Thaipusam. Cette fête, qui commémore le don d'une lance puissante par la déesse Parvathi à son fils Murugan, se caractérise par des processions, des offrandes et des actes de pénitence.

La fête de Thaipusam est l'une des célébrations religieuses les plus importantes pour les hindous tamouls, en particulier en Malaisie, un pays à majorité musulmane où les personnes d'origine indienne représentent environ 7% de la population de 34 millions d'habitants. Ces festivités, qui ont également lieu en Inde et à Singapour, commémoraient le don d'une lance puissante par la déesse Parvathi à son fils, le dieu Murugan, pour combattre les démons.

Comme cela se produit depuis plus d'un siècle, les célébrations se concentrent autour des grottes de Batu, en périphérie de la capitale, Kuala Lumpur, à l'ouest du pays. Des fidèles y apportent des offrandes, telles que des pots à lait ou de lourdes structures métalliques appelées 'kavadis', et montent, pieds nus, les 272 marches menant au temple. Certains kavadis peuvent peser jusqu'à 100 kg. Les fidèles qui les transportent tournent régulièrement sur eux-mêmes au son des percussions et des chants religieux. Des croyants pratiquent également le piercing corporel avec des piques ou suspendent des crochets et des chaînes à leur corps pour faire acte de pénitence. 'Nous prions chaque jour, mais une fois que nos prières seront exaucées, nous rendrons grâce au Seigneur Murugan. Nous portons les kavadis et les pots à lait afin que nos vœux se réalisent', explique Revathi Ramasundra, 45 ans. 'Cette année, j'ai prié pour l'éducation de mes enfants et mes perspectives de carrière', raconte Mahendran Masialamoney, un homme d'affaires présent au temple des grottes de Batu.





