TGV Paris-Hendaye: Une nuit blanche pour les passagers à cause d'un problème électrique

Des passagers d'un TGV reliant Paris à Hendaye ont été bloqués pendant toute la nuit à cause d'un incident électrique près de Dax. La SNCF a dû dépêcher une autre rame pour transporter les voyageurs coincés, entraînant un retard de six heures.

Les passagers d'un train assurant la liaison Paris - Hendaye ont passé une nuit blanche, du vendredi 14 au samedi 15 février, à cause d'un incident électrique survenu près de Dax (Landes). La SNCF , saisie par BFMTV, a confirmé une information relayée par ici Gironde. Vers 23 heures, un dysfonctionnement électrique a contraint l'engin à s'arrêter. La compagnie ferroviaire a dépêché une autre rame pour transporter les voyageurs coincés.

Le trajet, retardé de six heures, a pu reprendre aux alentours de 5h30, permettant aux passagers de rejoindre la frontière franco-espagnole. Heureusement, la situation a été rapidement maîtrisée et aucun autre train n'a été affecté. Pendant la nuit, malgré la panne électrique, le TGV a maintenu une alimentation électrique partielle, permettant d'assurer l'éclairage et le fonctionnement des sanitaires. En guise de dédommagement, les voyageurs ont reçu un remboursement de 150% du prix de leur billet, ainsi qu'un coffret repas à leur arrivée





