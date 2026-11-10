TGV Nouvelle Génération : Le Greffon Saft promet une autonomie critique en cas de panne

Le greffon fabriqué par Saft, filiale de TotalEnergies, équipe le TGV Nouvelle Génération d'Alstom. Ce système assure traction et services essentiels pendant 3 heures lors d'une coupure.

Le nouveau TGV de la génération suivante, produit par Alstom, intègre un composant technique inédit baptisé greffon. Cette pièce, conçue par Saft, une filiale de TotalEnergies, représente une avancée majeure pour la sécurité et le confort des voyageurs ferroviaires en France.

Définition et rôle du greffon technologique

Le greffon constitue une première mondiale spécifique à ce modèle de train. Son objectif principal est d'assurer la mobilité du convoi et le maintien des services vitaux en cas de rupture de l'alimentation électrique provenant de la caténaire. Cette solution technologique répond directement aux enjeux de résilience des infrastructures de transport moderne.

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En situation de panne, ce dispositif permet au TGV de poursuivre sa route jusqu'à environ 40 kilomètres. La vitesse de déplacement est limitée à environ 50 kilomètres par heure durant cette phase de secours. L'objectif est de rejoindre la gare la plus proche pour évacuer les passagers en toute sécurité.

Autonomie et services essentiels préservés

Le greffon joue un rôle crucial dans le maintien du confort intérieur lorsque le réseau électrique tombe en défaut. Il alimente le chauffage, la climatisation, l'éclairage et le système de sonorisation pendant une durée de deux à trois heures. Cette capacité garantit que les conditions de voyage restent dignes même en rase campagne.

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Cette innovation vise à éviter les drames vécus lors des fortes chaleurs estivales précédentes. Les trains immobilisés sans ventilation ni lumière ont été une source majeure d'inquiétude et d'agitation sociale. La SNCF Voyageurs a exigé dès le départ cette fonctionnalité critique pour le projet.

Complexité intégrative et retards de validation

Le développement de cette technologie a été long et complexe pour Saft. Son intégration au sein des rames d'Alstom a créé des difficultés techniques. Ces problèmes d'intégration ont contribué aux décalages de lancement observés en 2024. Le greffon est installé entre la motrice et la première voiture du train.

Six rames sont actuellement en service avec ce composant, mais il n'est pas pleinement opérationnel. La traction fonctionne encore limitativement, principalement pour le confort. Des éléments de validation doivent encore être fournis à l'EPSF et à l'Eura. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire et l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer surveillent ces essais.

Prochaines étapes et déploiement futur

La SNCF Voyageurs confirme que la batterie fait l'objet d'un déploiement et d'une validation complets. Toutes les fonctionnalités devraient être actives dans les prochains mois. L'autorité de régulation attend des garanties techniques solides avant toute homologation définitive.

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Les six prochaines unités arriveront vers la fin de l'année sur le réseau. Elles effectueront des trajets jusqu'à la Côte d'Azur, notamment vers Nice. Ce déploiement progressif permettra d'affiner les performances du greffon. La technologie promettue par TotalEnergies et Alstom devrait enfin offrir une sécurité électrique sans faille.