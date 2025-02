TGB face à une enjeu crucial contre Landerneau

Le TGB se retrouve en danger face à une série de défaites et une équipe de Landerneau qui se rapproche dangereusement. Cette rencontre sera décisive pour le maintien du TGB dans les huit premières places du championnat.

Le TGB se retrouve face à un rendez-vous crucial ce week-end contre Landerneau , une équipe qui se trouve à un point seulement derrière elles au classement. Pour le TGB , cette rencontre est doublement importante. Premièrement, elle offre l'occasion de rompre une série de 4 défaites consécutives, une situation inédite pour l'équipe cette saison. Deuxièmement, elle permet de consolider leur position dans le haut du tableau, alors que Landerneau , en 16e position, aspire à remonter.

Le coach François Gomez, de retour de sa mission avec l'équipe nationale de France, souligne l'importance de cette période de la saison : « On n'est pas tendu mais concentré sur une période qui est importante car on joue des matchs qu'il faut gagner pour assurer une place dans les 8 premiers. Et cela commence par Landerneau qui est juste derrière nous et qui viendra ici avec beaucoup d'ambitions. »Les deux dernières performances du TGB, malgré leur qualité, ont laissé un goût amer, avec des défaites face à Bourges et Charnay sur des scores très serrés. Camille Droguet et ses coéquipières, malgré leur jeu, ont été victimes du mauvais sort. Cependant, le club tarbais se présente à cette rencontre avec un effectif au complet, après la trêve internationale. Le coach Gomez a trouvé ses joueuses en bonne forme, tant celles qui ont participé aux sélections internationales qu'elles qui ont profité de vacances bien méritées. L'entraîneur tarbais s'attend donc à une performance de grande envergure, à l'image de la rencontre aller où le TGB avait dominé largement. Landerneau, quant à lui, a montré de belles choses ces dernières semaines, notamment face à des équipes d'élite, comme Basket Landes. François Gomez rappelle l'importance de rester concentré face à cet adversaire, qui peut représenter une menace sérieuse : « On joue bien contre les grosses équipes et maintenant il faut bien jouer contre les équipes plus modestes. Je pense que, normalement, on est meilleur que ces gens-là mais quand je vois qu'elles ont malmené des grosses cylindrées, je pense qu'il faudra être très très respectueux de tout ça et être très concentré. On est à 2 points du haut et à 2 points du bas… c'est pour cela que tous les matchs comptent surtout avec l'avantage du terrain », a-t-il déclaré. Le TGB aura donc besoin de donner le meilleur d'elles-mêmes pour remporter cette rencontre et se relancer dans un championnat où les places qualificatives pour les playoffs sont encore d'actualité.





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

TGB Landerneau Championnat Basket Résultats Défaites Course Au Maintien

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cdiscount vous régale en faisant cette offre affolante sur cette barre de son dernier criSi vous souhaitez réellement profiter de vos films et séries préférées sur votre téléviseur dernier cri, n'hésitez pas alors à mettre en avant une immersion sonore efficace, comme le propose cette offre à prix réduit sur cette barre de son.

Lire la suite »

Cette tablette Lenovo est l’alternative parfaite pour petits budgets grâce à cette offre AliExpressC’est un fait, la jeune génération est une génération tactile et elle a un peu de mal à utiliser une souris sur ordinateur. Alors, autant lui faire plaisir et miser sur une bonne tablette Lenovo Xiaoxin de 2024 à moins de 135 euros sur AliExpress.

Lire la suite »

Cette réduction sur cette montre authentique Seiko est à saisir avant la fin des soldesVous êtes à la recherche d’une montre élégante et résistante ? Optez pour cette montre pour homme de la marque Seiko. En plus, vous pouvez en profiter pour près de 200 euros grâce aux soldes de Cdiscount. Ne tardez pas, cette offre ne risque pas de durer indéfiniment.

Lire la suite »

Le prix de cette tondeuse robot dégringole complètement avec cette astuce exclusive et limitéeVous êtes à la recherche d’une tondeuse à gazon performante et polyvalente . Optez pour cette tondeuse robotisée de la marque Ecovacs et prenez le contrôle de votre jardin facilement. Et grâce aux soldes de Cdiscount, vous pouvez dès maintenant en profiter avec une remise attractive de 100 euros.

Lire la suite »

Amazon fait fort avec cette offre sur cette caméra de surveillance (-50 %)Si vous avez envie de surveiller votre domicile à distance, alors, craquez pour cette caméra de surveillance proposée à un prix inédit sur le site d’Amazon. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour en profiter.

Lire la suite »

Cette mini-tronçonneuse est la pépite d’Amazon de cette fin du mois de janvierSi vous possédez un jardin, vous savez sans doute à quel point il peut être fastidieux et long de tailler des arbres ou couper des branches gênantes. Voici un outil que vous allez adorer et qui est en promotion.

Lire la suite »