TF1: Résultats Encouraging Malgré Un Contexte Incertain

Deux ans après son arrivée à la tête de TF1, Rodolphe Belmer affiche un tableau positif malgré des conditions économiques difficiles. Le groupe a enregistré une croissance de ses revenus et de son résultat net.

Deux ans jour pour jour après avoir pris la direction de TF1 , Rodolphe Belmer est un PDG satisfait. Les résultats annuels dévoilés jeudi matin montrent que le groupe a atteint tous ses objectifs, malgré une année 2024 marquée par des incertitudes. Le chiffre d'affaires a atteint 2,35 milliards d'euros, en progression de 2,6%, et le résultat net a augmenté de 7,1%, à 206 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires des activités publicitaires a progressé de 2,3%, avec des revenus stables sur la télévision linéaire et une forte croissance sur sa plateforme de streaming TF1+. Le contexte, pourtant, n'était pas favorable pour la première chaîne, avec un été marqué par les Jeux Olympiques et une conjoncture plus difficile sur la deuxième moitié de l'année. TF1+, lancée le 8 janvier 2024, a connu une forte dynamique avec un chiffre d'affaires publicitaire en hausse de 39,2% sur l'ensemble de l'année. La filiale de production Newen Studios (Plus belle la vie, Ici tout commence, « Le Mag de la santé ») a également contribué à la croissance du groupe avec des revenus en augmentation de 4,6% sur l'ensemble de l'année, et une forte accélération au quatrième trimestre. 2024 a été une année de profonde transformation pour le groupe audiovisuel français qui a réalisé d'importants investissements pour accélérer la croissance de ses activités numériques. Malgré cela, la société se félicite d'avoir maintenu sa marge à 12,6%, en hausse de 0,1 point. De plus amples informations suivront..





