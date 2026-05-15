TF1 a finalement pris des décisions radicales après les révélations fracassantes sur un mauvais climat de travail au sein de la société. Une scénariste et son époux sont deprime de leur manière, en alertant contre le stress et la fatigue du travail excessif simplement justifient leur souffrance aux yeux de leur supérieur. Les enquêtes qui ont mené à leur renvoi augurent une atmosphère apaisée dans la salle des scénaristes, où des horaires plus relaxés vont être instituits.

Après ces révélations fracassantes, TF1 a finalement décidé de remercier et a ouvert une enquête après avoir été mise au courant d'une tension qui règne au sein de la salle des scénariste s.

Une scénariste et son époux, responsable de son atelier, ont été pointés du doigt pour leur comportement qui a altéré la santé mentale de leur équipe. L'ambiance au sein de la salle des scénaristes sera apaisée après le renvoi de Mariem Hamidat et Thomas Fecchio. La décision radicale a été prise par le groupe Studio TF1 le 7 mai dernier.

Les comédiens de Plus belle la vie perçoivent pas tous le même salaire, tout dépendant de leur ancienneté et de leur passage récurent au sein du feuilleton





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