TF1+ : La Plateforme de Streaming de TF1 Réussit sa Transformation Digitale

Rodolphe Belmer , le PDG de TF1 , peut se réjouir du succès de sa stratégie de transformation digitale après deux ans de réticences de l'Autorité de la concurrence. L'organisme avait considéré que le marché de la publicité vidéo en ligne était différent de celui de la publicité télévisuelle classique, empêchant ainsi une fusion avec M6. Depuis, la plateforme de streaming TF1 +, qui a remplacé my TF1 en janvier 2024, a connu une croissance significative.

Les chiffres sont éloquents : le chiffre d'affaires publicitaire de TF1+, qui propose 30 000 heures de programmes, a bondi de 39%, atteignant 146 millions d'euros. La plateforme compte 33 millions de streamers mensuels en moyenne et 1,2 milliard d'heures visionnées en 2024.Malgré la forte concurrence des Jeux Olympiques de Paris 2024 diffusés sur France Télévisions, le groupe TF1 a réalisé une bonne année. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 2,6%, atteignant 2,3 milliards d'euros, tandis que le bénéfice a progressé de 7%, s'élevant à 206 millions d'euros. La marge opérationnelle reste presque stable, à 12,6%, contre 18,5% pour M6. Outre TF1+, la filiale de production audiovisuelle Newen, qui prendra prochainement le nom de Studio TF1, a contribué à l'augmentation des revenus. Face au succès de TF1+, Rodolphe Belmer prévoit d'augmenter le nombre de minutes de publicité par heure de cinq à six minutes et de relever les tarifs publicitaires. Le coût par mille impressions (CPM) est passé à 13,50 euros contre 12 euros auparavant sur myTF1. « Nous sommes désormais en concurrence directe avec des acteurs comme YouTube », insiste le PDG de la filiale du groupe Bouygues. Selon lui, l'analyse qui avait conduit l'Autorité de la concurrence à s'opposer à la fusion TF1-M6 ne serait plus valable. « Ce genre de considérations évoluera au fur et à mesure que les usages changent », poursuit-il.Rodolphe Belmer n'a pas souhaité divulguer si TF1 participerait à d'éventuels mouvements de consolidation, notamment s'il était intéressé par le groupe NRJ. TF1+ prévoit de renforcer son assise en déployant son service au cours de l'année en Afrique francophone. « Nous voulons être la référence premium sur l'écran de télévision pour le divertissement familial et l'information de qualité en langue française », déclare le PDG de TF1. Un an après son lancement, TF1+ revendique 5% de part de marché sur la vidéo digitale. Elle vise le double d'ici quelques mois. Pour cette année 2025, Rodolphe Belmer vise une croissance « solide à deux chiffres » des revenus provenant de la plateforme gratuite. Sa promesse : installer TF1+ comme une « alternative premium » à YouTube.





