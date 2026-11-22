Le Texas défend la légalité de l'exécution de Reinaldo Dennes malgré plus d'une heure de détresse et de douleurs physiques signalées par les témoins lors de la procédure.

L'État du Texas a officiellement déclaré le vendredi 20 novembre que les procédures légales ont été scrupuleusement respectées lors de l'exécution de Reinaldo Dennes survenue la veille. Cette déclaration intervient après que le condamné de 70 ans a subi une mise à mort par injection létale qui a duré plus d'une heure,期间 il a exprimé des plaintes répétées concernant des douleurs intenses. Des témoins présents, dont un prêtre, ont contesté cette version des faits en qualifiant la scène de torture et en décrivant l'état de grande détresse du prisonnier. Les autorités judiciaires texanes maintiennent que tout s'est déroulé conformément aux protocoles établis.

Détails techniques de la procédure

Amanda Hernandez, porte-parole de la justice texane, a reconnu que les premières tentatives pour placer les perfusions dans les bras et les mains de Reinaldo Dennes ont échoué. Selon le récit officiel, le détenu a été attaché à la civière à 18h04 heure locale le jeudi 19 novembre. La première perfusion a été placée sur le côté droit de son cou à 18h20, et une seconde sur son pied gauche à 18h38. Ces délais longs soulignent les difficultés techniques rencontrées avant l'injection finale.

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Le révérend Hood, présent dans la chambre d'exécution, a affirmé que Reinaldo Dennes a déclaré à deux reprises que le processus ne fonctionnait pas comme prévu et n'était pas normal. Le condamné a ensuite imploré Dieu en répétant plusieurs fois qu'il était son fils depuis toutes ces années et qu'il voulait partir. Il a également crié que sa jambe droite lui causait une douleur insupportable, affirmant ne pas penser que la situation soit normale et demandant à Dieu de ne pas le laisser souffrir ainsi.

Réactions des témoins et défense des autorités

Le révérend Hood a qualifié les accusations de dégoûtantes et a jugé absolument absurde la déclaration officielle selon laquelle l'exécution n'avait pas été bâclée. Il a souligné que Reinaldo Dennes était clairement en grande détresse lors de la procédure, ce qui contraste directement avec la version officielle. Les témoins, incluant également un journaliste d'Associated Press, sont entrés dans la chambre avant les derniers mots officiels du condamné à 18h52, permettant une observation directe de sa souffrance.

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De son côté, Amanda Hernandez a exprimé la conviction que toutes les procédures avaient été suivies et que tout s'était passé comme prévu. Elle a indiqué ne pas savoir combien de tentatives de pose de perfusion ont été effectuées au total, précisant qu'il n'y a pas de limite de temps imposée par la réglementation. Concernant les plaintes de douleur, la porte-parole a suggéré que Reinaldo Dennes aurait pu exagérer, ajoutant qu'il se plaignait de douleurs avant l'injection et spécifiquement de la jambe qui n'était pas perfusée.

Conséquences et contexte légal

Reinaldo Dennes a été prononcé mort à 19h08, soit plus d'une heure après avoir été attaché à la civière. Cette durée prolongée et les cris du condamné ont suscité des critiques internationales, l'Organisation des Nations Unies appelant à renoncer à de nouvelles exécutions, comme celle envisagée pour Christa Pike dans le Tennessee. Le Texas reste l'un des États américains les plus actifs dans l'application de la peine capitale.

Au total, 39 exécutions ont été réalisées depuis le début de l'année aux États-Unis, toutes effectuées par injection létale. L'incident de Reinaldo Dennes ravive le débat national sur la méthode d'exécution et la souffrance des détenus, mettant en lumière les divergences entre les rapports officiels et les témoignages directs des observateurs présents lors de la procédure.