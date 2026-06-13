Testostérone chez les femmes : miracle ou danger ?

Phénomène culturel aux États-Unis, de nombreuses femmes prennent de la testostérone pour booster leur énergie et leur libido, malgré l'absence de produits approuvés par la FDA. Témoignages et mises en garde médicales.

Aux États-Unis, la testostérone devient un phénomène culturel chez les femmes, bien qu'aucun produit à base de cette hormone ne soit approuvé par la FDA pour leur usage.

De nombreuses femmes rapportent une augmentation spectaculaire de leur énergie, de leur libido et même de la qualité de leurs orgasmes, mais les experts mettent en garde contre les risques d'un usage non médicalisé. La testostérone, souvent prescrite hors indication, est prise à des doses bien supérieures aux taux naturels, ce qui suscite des inquiétudes quant aux effets secondaires à long terme.

Jessica Medina, consultante en marketing de 41 ans et mère de quatre enfants en Californie, témoigne avoir changé sa vie sexuelle grâce à cette hormone. Avant, elle n'avait aucune envie ; maintenant, elle fait l'amour six fois par semaine et a dû installer un verrou sur la porte de sa chambre. De même, Catherine Lin, ancienne dirigeante d'une entreprise de médias, a repris des études en nutrition et découvert les orgasmes après avoir commencé la testostérone vers 40 ans.

Ces récits, qui rappellent des romans érotiques, illustrent une quête de vitalité et de plaisir que beaucoup de femmes recherchent. Pourtant, la science reste prudente. La testostérone joue un rôle important chez les femmes, notamment pour les os, les muscles et la fonction sexuelle, mais son déclin naturel avec l'âge ne justifie pas toujours une supplémentation. La fatigue, l'image de soi ou la dynamique de couple peuvent aussi influencer le désir.

La FDA n'a approuvé aucun médicament à base de testostérone pour les femmes, contrairement aux hommes qui disposent de plus de trente options. Des voix s'élèvent pour appeler à davantage de recherches, tandis que des patientes continuent de se tourner vers des prescriptions hors AMM, parfois à hautes doses, au risque de pilosité excessive ou d'autres complications





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