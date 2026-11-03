Test Xgimi Aura 3 Max : Projecteur UST 4K 120Hz et 5700 Lumens

Découvrez le test du Xgimi Aura 3 Max, un vidéoprojecteur ultra courte focale 4K à 120 Hz et 5700 lumens. Analyse complète de ses performances et design.

Le constructeur Xgimi dévoile son nouveau flagship, le Xgimi Aura 3 Max, un vidéoprojecteur ultra courte focale conçu pour rivaliser avec les installations cinéma les plus imposantes. Cet appareil promet une image de 200 pouces avec seulement quelques centimètres de recul, tout en intégrant une compatibilité 4K à 120 Hz, une rareté sur cette catégorie d'appareils. Le test complet révèle un produit ambitieux qui vise à remplacer les téléviseurs géants dans les salons modernes.

Performance technique et luminosité exceptionnelle

Le Xgimi Aura 3 Max se distingue par une fiche technique particulièrement dense pour un appareil de ce format. Le constructeur annonce une luminosité de 5 700 lumens ISO, une puissance lumineuse qui place le modèle juste derrière l'Awol Vision LuxVision, lequel revendique 6 000 lumens ISO. Ce niveau d'éclat est crucial pour maintenir la qualité d'image dans les grands espaces ou les pièces partiellement éclairées.

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La qualité visuelle est également renforcée par un contraste natif de 8 000:1, obtenu grâce à un double iris mécanique. Cette technologie, déjà utilisée sur les vidéoprojecteurs Titan Noir de la marque, assure des noirs profonds et une image plus vive. Le projecteur couvre 110 % de l'espace colorimétrique BT.2020, garantissant une reproduction des couleurs fidèle aux standards professionnels du cinéma moderne.

Le cœur du système est animé par un nouveau processeur propriétaire baptisé X-Vision AI. Ce circuit est chargé d'optimiser en temps réel la finesse des détails, la fluidité du mouvement et le rendu HDR. L'ensemble est piloté par une source d'éclairage triple laser RGB, offrant une stabilité chromatique et une longévité supérieures aux technologies d'éclairage traditionnelles.

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Design soigné et intégration dans l'espace de vie

Avec ses dimensions de 588 mm de largeur, 295 mm de profondeur et 138 mm de hauteur pour un poids de 9,4 kg, le Xgimi Aura 3 Max reste un appareil imposant. Cependant, le design évite l'aspect technologique brut souvent présent chez la concurrence. La façade arbore une large grille horizontale sombre, très sobre, qui donne à l'ensemble un aspect proche du mobilier haut de gamme.

Le Xgimi Aura 3 Max est conçu pour rester visible dans le salon plutôt que d'être caché. Le design prend tout son sens lorsqu'il est associé au système Xgimi Ascend. Ce meuble dédié intègre un écran ALR motorisé disponible en 100 ou 120 pouces, ainsi qu'une section audio Harman Kardon Dolby Atmos 5.1.2.

Une attention particulière a été portée au mécanisme de protection de l'optique. Un clapet motorisé s'ouvre automatiquement à l'allumage pour libérer la lentille ultra courte focale, et se referme complètement à l'extinction. Ce système est essentiel sur un modèle UST posé à l'horizontale, car il protège le bloc optique de la poussière et des dépôts ambiants, tout en ajoutant une touche mécanique valorisante.

Installation et ecosysteme audio-vidéo

L'installation est simplifiée par l'absence de bloc d'alimentation externe. L'électronique est entièrement intégrée au châssis du projecteur, qui ne nécessite qu'un simple câble secteur raccordé directement à l'arrière. Cette solution réduit considérablement le nombre de câbles visibles, un point critique pour une installation esthétique dans un intérieur contemporain.

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Le vidéoprojecteur Xgimi Aura 3 Max peut fonctionner de manière autonome avec une barre de son de votre choix et un écran que vous préférerez. Toutefois, pour une expérience clé en main, le duo avec le meuble Ascend et l'écran ALR propose une cohérence visuelle et sonore totale, transformant le salon en un véritable home cinéma.

Méthodologie de test et prix du marché

Les mesures de performance ont été réalisées avec du matériel professionnel spécifique aux vidéoprojecteurs à ultra courte focale. Les tests ont été effectués en face de l'écran pour limiter les erreurs d'angle, suivant un protocole identique pour assurer la comparabilité des résultats. Il est important de noter que le modèle testé utilisait une version non définitive du firmware, ce qui peut entraîner de légères différences avec le produit final disponible en boutique.

Le Xgimi Aura 3 Max se positionne parmi les ultra courte focale les plus lumineux du marché actuel. Son principal concurrent direct, l'Awol Vision LuxVision, est affiché à un prix public de 5 999 euros. Cette comparaison de prix et de spécifications met en lumière la stratégie de Xgimi pour conquérir les amateurs de cinéma à domicile exigeants, offrant une alternative puissante aux grandes surfaces d'affichage traditionnelles.