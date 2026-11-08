Test XGIMI Aura 3 Max : le vidéoprojecteur haut de gamme à triple laser RGB

Découvrez le test complet du XGIMI Aura 3 Max, un vidéoprojecteur à ultra-courte focale avec laser RGB, 5700 lumens et connectique riche disponible sur Kickstarter.

Le constructeur chinois XGIMI poursuit son expansion dans le segment très concurrentiel des vidéoprojecteur s à ultra-courte focale avec le lancement du modèle Aura 3 Max. Cet appareil haut de gamme se distingue par l'adoption d'une source lumineuse triple laser RGB et la prise en charge native de la résolution 4K à 120 Hz. L'objectif affiché est de convertir n'importe quel salon en une salle de cinéma immersive tout en offrant des performances solides pour les joueurs de vidéo.

Spécificités techniques et conception premium

La caractéristique principale de ce nouveau venu réside dans sa technologie d'éclairage. Contrairement aux modèles précédents utilisant des sources plus standard, l'XGIMI Aura 3 Max intègre un système triple laser qui promet une reproduction des couleurs plus fidèle et une luminosité annoncée à 5 700 lumens ISO. Pour gérer ce flux lumineux intense, XGIMI a développé un mécanisme Dual Iris, conçu spécifiquement pour améliorer le contraste global de l'image projetée.

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Sur le plan esthétique, l'appareil assume pleinement son positionnement luxueux. Il se distingue par un design soigné avec des matériaux valorisants, notamment un revêtement effet bois couleur noyer sur les côtés et l'arrière. Cette finition vise à le faire ressembler à un objet de décoration plutôt qu'à un équipement technique brut. Lorsque l'appareil est éteint, un capot motorisé recouvre complètement le bloc optique et les capteurs, garantissant une surface parfaitement plate et discrète.

La sophistication se poursuit lors de l'utilisation. À l'allumage, le capot motorisé s'ouvre dans un mouvement silencieux pour révéler les composants internes, bloquant ainsi tout risque de reflet lumineux parasite pour l'utilisateur. Toutefois, cette élégance a un coût en termes d'encombrement. Avec près de 59 cm de largeur, 30 cm de profondeur et un peu moins de 14 cm de hauteur, l'appareil est imposant.

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Son poids de 9,4 kg impose également des contraintes physiques notables. Il nécessite la présence d'un meuble TV suffisamment spacieux et robuste pour supporter cet équipement. Bien que plus discret visuellement que certains de ses concurrents, il ne se fond pas totalement dans le décor en raison de ses dimensions généreuses qui doivent être prises en compte lors de l'aménagement du salon.

Connectique riche et accessoires fournis

La connectique arrière de l'XGIMI Aura 3 Max est particulièrement complète, répondant aux besoins des utilisateurs exigeants. On y trouve trois ports HDMI, dont un compatible eARC pour les systèmes audio modernes, ainsi que trois ports USB-A. Pour la connexion filaire, un port Ethernet RJ45 est disponible, complété par une prise audio 3,5 mm et une sortie audio optique pour une intégration sonore flexible.

L'audio est assuré par Harman Kardon, comme c'est l'habitude sur la gamme Aura de XGIMI. Le constructeur fournit également deux paires de lunettes 3D avec l'appareil. Ces dernières possèdent leur propre batterie et un port de recharge. Cependant, le choix d'utiliser un port micro-USB pour ce modèle haut de gamme en 2026 est considéré comme décevant par les critiques, un passage à l'USB-C ayant été jugé nécessaire.

La télécommande fournie souffre également d'une limitation fonctionnelle mineure. Elle n'est partiellement rétroéclairée, ce qui peut s'avérer gênant lors d'une utilisation dans un environnement sombre. Malgré ces petits détails, l'équipement de base reste conséquent pour un appareil de cette catégorie, offrant une expérience utilisateur relativement complète dès la sortie de la boîte.

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Projection flexible et disponibilité commerciale

Le vidéoprojecteur est capable d'afficher une image allant de 85 à 200 pouces, avec un rapport de projection ultra-court de 0,163:1. XGIMI indique qu'il suffit de seulement 12,8 centimètres d'écart entre le mur et l'arrière du boîtier pour obtenir une image de 100 pouces de diagonale. Cette proximité permet une installation sur des meubles TV standards sans obstruer la vue ou l'espace vital de la pièce.

Des outils de correction automatique sont intégrés pour faciliter l'installation et le calage de l'image. Il convient néanmoins de rester vigilant sur l'alignement vertical. Si l'image projetée est trop haute par rapport à l'écran technique existant, il peut être nécessaire de décrocher ce dernier pour le réinstaller plus haut, surtout si l'on ne prévoit pas de changer de meuble TV.

Concernant le marché, les modèles Aura 3 Pro et Aura 3 Max sont actuellement exclusifs à la plateforme de financement participatif Kickstarter. Un tarif de lancement attractif y est proposé : 2 199 dollars pour la version Pro et 2 399 dollars pour le Max. Ces prix sont nettement inférieurs aux tarifs publics annoncés pour une disponibilité ultérieure.

Plusieurs packs incluant un écran de projection sont également disponibles dans le cadre de cette campagne. Cette stratégie permet à XGIMI de rendre temporairement ce vidéoprojecteur haut de gamme plus accessible aux amateurs de home cinéma et aux joueurs à la recherche d'une expérience visuelle immersive sans compromis sur la luminosité ou la fluidité.