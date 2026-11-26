Le TP-Link Archer BN800 promet une stabilité accrue grâce au Wi-Fi 8 et une connectivité 10 Gbit/s. Analyse détaillée de ses performances réelles et de son prix de 699,99 euros.

Le routeur TP-Link Archer BN800, également commercialisé sous la dénomination Archer 8 Ultra, se positionne comme l'un des premiers dispositifs compatibles avec la norme Wi-Fi 8 disponible sur le marché. Ce modèle haut de gamme a été soumis à des tests rigoureux dans un environnement domestique équipé d'une box Freebox Ultra, permettant d'exploiter pleinement une connexion fibre optique offrant 10 Gbit/s en filaire. L'infrastructure de test inclut également un ordinateur portable capable d'utiliser des canaux de 320 MHz sur la bande de fréquences 6 GHz, bien que les appareils grand public disponibles, comme le Xiaomi 18 Pro, se connectent encore principalement en Wi-Fi 7.

Spécifications techniques et caractéristiques du matériel

Le TP-Link Archer BN800, référencé également sous le code BN19000, est équipé de dix-huit antennes internes réparties stratégiquement pour optimiser la couverture. Cette configuration comprend quatre antennes par bande de fréquence, dont deux sont orientées vers le haut pour la bande 5 GHz et quatre sont directionnelles pour les bandes 5 GHz et 6 GHz. Le matériel intègre une suite logicielle complète incluant le moteur d'intelligence artificielle, la gestion du trafic IoT, le support des réseaux invités et des fonctionnalités VPN polyvalentes prenant en charge les protocoles WireGuard, OpenVPN, L2TP/IPsec et PPTP.

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En France, les précommandes pour ce routeur tri-bande ont été ouvertes le 30 septembre à un prix de 699,99 euros. Ce tarif élevé réserve l'appareil aux passionnés de technologie et aux foyers disposant d'un équipement réseau très performant. Bien qu'aucun appareil grand public n'ait pu se connecter en Wi-Fi 8 lors des premières phases de test, le routeur offre des performances solides en Wi-Fi 7, notamment grâce à ses deux ports Ethernet 10 Gbit/s qui permettent une bande passante exceptionnelle pour les transferts de données locaux.

Distinction fondamentale entre les normes Wi-Fi 7 et Wi-Fi 8

Contrairement aux générations précédentes qui mettaient l'accent sur l'augmentation des débits maximaux théoriques, la norme Wi-Fi 8 privilégie la stabilité et la fiabilité dans des environnements encombrés. Le débit maximal du Wi-Fi 8 plafonne au même niveau que celui du Wi-Fi 7, autour de 23 Gbit/s avec huit flux spatiaux, des canaux de 320 MHz et la modulation 4096-QAM. Le groupe de travail de l'IEEE a baptisé cette évolution pour répondre aux besoins de maintien d'une connexion correcte loin du routeur, à travers les murs ou en présence d'interférences importantes.

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TP-Link met en avant plusieurs briques techniques regroupées sous le nom de Wi-Fi 8 StabilityEngine pour améliorer la performance. Le routeur peut désormais répartir le temps de parole avec les satellites Mesh ou les réseaux voisins, orienter les faisceaux pour éviter les brouillages et réutiliser les canaux de manière concertée. Un mode longue portée utilise des canaux étroits de 20 MHz et des modulations robustes pour maintenir la connexion des appareils éloignés, tandis que le mécanisme DRU étale le signal des petits appareils sur une bande plus large pour augmenter la puissance d'émission totale sans dépasser les limites réglementaires de la bande 6 GHz.

Deux mécanismes de partage de canal permettent également d'optimiser l'utilisation du spectre radio. Le premier permet de continuer à émettre sur une partie libre d'un canal large lorsque les autres parties sont occupées, et le second autorise les appareils ne supportant que des canaux étroits à travailler sur des sous-parties de canaux larges. Enfin, l'ajout de paliers intermédiaires entre les niveaux de débit existants et l'autorisation de modulations différentes par flux spatial permettent des baisses de débit graduelles plutôt que des pertes de connexion brutales lorsque le signal se dégrade.

Analyses comparatives et résultats de performance réels

Pour comparer le Wi-Fi 8 au Wi-Fi 7 en l'absence d'appareils grand public compatibles, TP-Link a utilisé un second Archer BN800 doté d'un firmware de démonstration comme client Wi-Fi 8. Les tests en laboratoire montrent un gain modeste près du routeur, variant de 5 à 16 % en 5 GHz. Cependant, les performances s'améliorent significativement derrière un mur, avec jusqu'à 24 % de gain en envoi, et surtout à l'étage, où le routeur offre jusqu'à 32 % de débit supplémentaire en réception en 5 GHz au fond du deuxième niveau.

En comparant spécifiquement le TP-Link Archer BN800 à son équivalent Wi-Fi 7, le modèle Archer BE800, avec un client équipé d'une carte Intel BE200, la différence reste faible à courte distance. Les nouveaux paliers de modulation et l'UEQM expliquent ces écarts en évitant les chutes brutales de débit lorsque la qualité du signal diminue. Sur le papier, le constructeur annonce jusqu'à 33 % de débit en plus que le Wi-Fi 7 à puissance de signal égale, une stabilité améliorée de 24 % en présence d'interférences et des performances Mesh supérieures de 15 %, confirmant l'avantage du routeur pour les foyers de grande taille ou à la topographie complexe.