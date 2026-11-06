Test The G-Lab KULT ELITE M150 : La rivale Razer Viper V4 Pro à 80 euros

The G-Lab lance la souris KULT ELITE M150, inspirée de la Razer Viper V4 Pro. Capteur 33K, polling 8 kHz et deux batteries incluses pour moins de 80 euros.

The G-Lab consolide son positionnement premium avec le lancement des souris KULT ELITE M100 et M150. Ces modèles visent directement le haut de gamme en s'inspirant du design iconique de la Razer Viper V4 Pro. Le test de la M150 révèle une alternative sérieuse aux acteurs établis du marché.

Une silhouette calquée sur l'icône Razer

La KULT ELITE M150 partage des dimensions quasi identiques avec la Viper V4 Pro. Elle mesure 125 millimètres de long, 63 mm de large et 38 mm d'épaisseur. Le design est immédiatement reconnaissable avec son profil allongé et symétrique. Les utilisateurs notent un léger renfoncement au niveau de la LED située devant la molette. Les boutons de la souris sont blancs avec un liseré blanc distinctif sur la molette. Cette esthétique rappelle fortement le modèle de Razer présenté il y a quelques semaines.

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Sous la souris, The G-Lab utilise deux bandes en PTFE pour la glisse. Razer privilégie des patins plus larges sur son modèle. La forme est spécifiquement arrondie pour les utilisateurs droitiers. Le dos bombé favorise une prise en main confortable. Le compartiment de la batterie sert également à ranger le dongle USB. Ce rangement est cependant masqué par la batterie elle-même. L'absence d'aimant pour fixer le dongle reste une limite fonctionnelle mineure.

Des spécifications techniques de haut niveau

Le cœur de la souris repose sur le capteur Pixart PAW3950. Cette puce offre une sensibilité maximale de 33 000 points par pouce. Cette valeur est proche des 30 000 points annoncés par le fabricant. L'accélération maximale atteint 50 G, contre 90 G pour le capteur Focus Pro de Razer. Le taux d'interrogation ou polling rate atteint 8 000 Hz. Cette fréquence assure une réactivité exceptionnelle pour les jeux compétitifs.

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Razer affiche un capteur 55K DPI et un polling rate de 8 kHz pour 180 euros. The G-Lab propose une configuration très proche pour un prix bien inférieur. Les contacteurs optiques TTC garantissent 100 millions de clics. Cette durée de vie assure une longévité supérieure à la moyenne du marché. Le choix de la connexion se fait via un interrupteur sous la souris.

Autonomie et connectivité multi-sources

La KULT ELITE M150 se connecte via USB, Bluetooth ou la fréquence 2,4 GHz. Un câble tressé de 1,6 mètre est fourni avec le produit. La recharge complète prend environ trois heures. L'autonomie atteint 100 heures en usage continu. The G-Lab inclut deux batteries dans la boîte. Cette pratique est rare pour un produit à moins de 80 euros. Elle évite toute interruption de jeu lors des recharges.

La stratégie de The G-Lab cible les gamers exigeants. Le prix reste accessible malgré les performances offertes. L'inspiration du design Razer ne doit pas cacher la valeur réelle du produit. Les caractéristiques techniques répondent aux besoins des joueurs avancés. L'offre complète une montée en gamme cohérente pour la marque française.