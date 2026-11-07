Test Suunto Race 3S : la montre de trail finlandaise mise sur l'IA et la robustesse

Suunto lance la Race 3S pour le trail et la montagne. Découvrez son écran AMOLED lumineux, son boîtier en saphir et son coach IA dans ce test complet.

La marque finlandaise Suunto élargit son portefeuille avec l'arrivée de la Suunto Race 3S, une montre connectée conçue spécifiquement pour la course en montagne et le trail running. Ce nouveau modèle, prévu pour la fin d'année 2026, s'inscrit dans une stratégie de raffinement technologique visant à offrir des performances accrues aux athlètes d'endurance.

Cette entrée sur le marché se distingue par une approche hybride qui cherche à combiner compacité et robustesse extrême. L'appareil promet une expérience utilisateur supérieure grâce à un écran haute luminosité et des matériaux résistants, tout en s'appuyant sur une intelligence artificielle intégrée pour guider l'utilisateur.

Also read Mitochondries : découvrez comment ces petites centrales cellulaires influencent votre forme et votre récupération

Une stratégie produit et historique de la gamme

L'historique récent de la gamme Race chez Suunto a connu des étapes chaotiques marquées par des lancements successifs et des adaptations rapides. La première génération a été dévoilée en octobre 2023, suivie quelques mois plus tard par une version plus légère et compacte, la Suunto Race S. Une évolution significative est intervenue en août 2025 avec la Suunto Race 2, qui proposait une autonomie améliorée mais manquait toujours d'une déclinaison de petite taille.

C'est pour combler cette lacune que le constructeur a décidé de revenir aux bases et de développer la Suunto Race 3S avant même de finaliser une Suunto Race 3 standard. Cette montre reprend la philosophie de compacité initiée par la version S précédente, tout en intégrant les améliorations de durabilité nécessaires pour les conditions difficiles. Elle se positionne ainsi comme un modèle plus léger qu'une Race 2, mais significativement plus solide qu'une Suunto Run 2 lancée à l'automne précédent.

Advertisement

Caractéristiques physiques et matériaux avancés

La Suunto Race 3S affiche un diamètre de 42,6 millimètres, ce qui la rend discrète et adaptée aux poignets fins, tout en restant dans la catégorie des montres de trail. Le poids total de l'appareil est de 44 grammes avec le bracelet en nylon, et identique avec le bracelet en silicone fourni. Cette légèreté est obtenue grâce à un boîtier dont la structure principale repose sur du plastique technique, tandis que la lunette extérieure est composée de titane pour ajouter de la résistance sans alourdir l'ensemble.

Le choix des matériaux s'étend à la protection de l'écran, qui utilise désormais du cristal de saphir. Ce verre est nettement plus résistant aux rayures que le verre Gorilla Glass présent sur les modèles antérieurs, un atout majeur pour la course en nature où les contacts avec les rochers sont fréquents. L'étanchéité est certifiée 5 ATM, correspondant à une pression équivalente à 50 mètres de profondeur, ce qui permet une utilisation sûre pour la natation mais ne recommande pas la plongée sous-marine.

Interface utilisateur et expérience tactile

Le design de la Suunto Race 3S privilégie la sobriété et la fonctionnalité pure, sans éléments esthétiques superflus comme des bagues graduées ou des détails excentriques. Le rehaut noir entourant l'écran est relativement large, ce qui signifie que l'affichage n'occupe que 53,12 % de la surface totale du cadran. L'utilisateur pourrait regretter cette surface réduite par rapport à d'autres modèles du marché qui maximisent l'espace dédié aux données.

La disposition des commandes reste fidèle au positionnement traditionnel de la marque. On retrouve trois touches sur le côté droit du boîtier : une fonctionnelle à deux heures, une autre à quatre heures, et une couronne rotative centrale à trois heures pour la navigation. Le système d'attache des bracelets est standard avec une largeur de 22 millimètres et un système de pompe à relâchement rapide, offrant une grande flexibilité pour le changement d'accessoires.

Advertisement

Performance de l'affichage et technologies GPS

L'écran principal est une dalle circulaire AMOLED d'un diamètre de 1,32 pouce avec une définition de 466 x 466 pixels. Cette densité de 353 pixels par pouce assure une netteté suffisante pour éviter la perception individuelle des pixels à l'œil nu. La véritable avancée technologique réside dans la luminosité, qui atteint un pic de 2 000 cd/m². Ce niveau est identique à celui des modèles haut de gamme récents comme la Suunto Vertical 2 ou la Suunto Run 2.

Ce saut quantique en matière de luminosité contraste fortement avec le modèle précédent, la Suunto Race S, qui plafonnait à 600 cd/m². Cette évolution assure une lisibilité optimale même en plein soleil intense. En plus de l'affichage, la montre intègre un système de géolocalisation GPS double fréquence pour une précision accrue des tracés, et propose un coach virtuel propulsé par l'intelligence artificielle pour optimiser l'entraînement.

Conclusion et bilan d'expérience

Lors des deux semaines de test, la Suunto Race 3S a montré une capacité à être portée confortablement sans gêne due à son poids ou son épaisseur. Le compromis entre robustesse, légèreté et nouvelles fonctionnalités d'affichage la rend particulièrement attrayante pour les coureurs en montagne. L'intégration de l'écran AMOLED lumineux répond directement aux critiques fréquentes sur la lisibilité des modèles antérieurs dans des conditions extrêmes.

Le positionnement de la Suunto Race 3S s'adresse à une niche précise d'athlètes exigeants qui recherchent une montre capable de suivre leurs efforts intenses tout en restant élégante et discrète au quotidien. Bien que la surface d'affichage reste un point discutable, la fiabilité des matériaux et les performances techniques justifient son intérêt dans la gamme sportive actuelle du constructeur finlandais.