Découvrez le test complet des écouteurs Shokz OpenFit Air 2. Avec 12h d'autonomie, un poids allégé et un prix de 139 euros, ils visent l'excellence open-ear.

Shokz lance ses OpenFit Air 2 pour corriger les imperfections de la première génération sortie en 2023. Le constructeur chinois Shokz vise à rendre la recette des écouteurs open-ear à crochet plus accessible pour 139 euros. Cette nouvelle version améliore l'autonomie de deux heures et adopte une architecture acoustique repensée. L'objectif est de compenser les défauts de jeunesse du modèle initial tout en maintenant sa domination sur le marché.

Améliorations techniques et confort optimisé

Shokz OpenFit Air 2 gagne deux heures d'autonomie par rapport au modèle précédent. Chaque écouteur pèse désormais un gramme et demi de moins pour un meilleur confort global. Le module acoustique se place devant le conduit auditif sans y pénétrer jamais. Un crochet contourne l'arrière de l'oreille pour assurer un maintien stable et sécurisé. Sous son revêtement en silicone souple, le constructeur a glissé une armature en alliage de nickel-titane. Cette armature mesure 0,75 mm d'épaisseur et possède une forme à mémoire qui reprend sa position initiale. À l'usage, le confort reste un argument majeur des OpenFit Air 2. Portés toute une après-midi au bureau, ils n'exercent aucune pression désagréable sur le pavillon de l'oreille. Le maintien est également satisfaisant lors d'une sortie running de 10 km. Les écouteurs ne bougent pratiquement pas hormis lors de quelques relances assez franches.

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Boîtier de charge et résistance à l'eau

Le boîtier de charge conserve des dimensions généreuses de 6,6 x 6,5 x 2,7 cm. Il pèse 46,4 grammes après une réduction de 10 grammes par rapport à la première génération. À l'intérieur, les deux écouteurs reposent à plat dans leurs logements respectifs. Ils sont fermement maintenus par des aimants puissants. Même en retournant le boîtier ouvert, les écouteurs ne font pas le saut de l'ange. L'ouverture du couvercle est moins convaincante car l'encoche manque de profondeur. Shokz a aussi progressé sur la résistance à l'eau avec une certification IP55 pour les écouteurs. Ils résistent désormais aux jets d'eau directs et permanents. Le boîtier bénéficie à son tour d'une certification IP54. Cette protection est une nouveauté car celui de la première génération en était dépourvu.

Commandes et interaction utilisateur

Shokz OpenFit Air 2 abandonne les surfaces tactiles au profit de commandes sensibles à la pression. Une gestuelle tactile devenait capricieuse avec des doigts humides ou couverts de sueur. Il faut désormais pincer légèrement le module entre deux doigts pour interagir. Le bouton oblong se loge sur sa face intérieure côté oreille et dépasse juste assez pour être repéré à l'aveugle. Une pression permet de lancer ou suspendre la lecture audio. Deux pressions servent à passer au morceau suivant ou précédent. Un appui prolongé sert à régler le volume de manière intuitive. Les commandes se montrent réactives à souhait une fois le geste acquis. Cela évite les manipulations involontaires lors de la remise en place des écouteurs.

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Positionnement face à la concurrence actuelle

Shokz revendique encore deux tiers des ventes mondiales sur le marché de la conduction osseuse. Le constructeur chinois n'a pas vraiment de concurrent sérieux dans ce segment spécifique. En ce qui concerne la conduction aérienne, ses OpenDots à clip ont fait une bonne impression lors de nos tests précédents. La concurrence de Huawei à Anker en passant par Xiaomi se fait de plus en plus pressante. Les OpenFit Air 2 sont commercialisés depuis fin août 2026. Ils visent à démontrer que le savoir-faire acquis avec les OpenFit Pro peut descendre d'une gamme. Le comparatif complet du top des open ear 2026 inclura probablement ce modèle. L'écoute ouverte se décline désormais sous toutes les formes sur le marché actuel.

Impacts concrets pour les consommateurs

Ces écouteurs offrent une solution viable pour ceux qui recherchent un confort optimal sur de longues périodes. Le poids plume et la souplesse du crochet réduisent la fatigue auditive. L'architecture acoustique nouvelle est censée donner un peu de coffre aux basses. Les utilisateurs bénéficient d'une autonomie étendue de 12 heures environ. La résistance accrue à l'eau élargit les possibilités d'utilisation sportive. Le prix de 139 euros reste compétitif face aux alternatives haut de gamme. Shokz confirme sa position de leader technologique dans l'audio open-ear. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de leur musique sans bloquer l'environnement sonore. Cette approche respecte la sécurité lors des activités extérieures quotidiennes.