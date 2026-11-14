Test Segway ZT3 Max E : Performances et Autonomie Révisées

La Segway ZT3 Max E succède à la ZT3 Pro E avec un moteur 2200 W et une autonomie accrue. Découvrez notre analyse complète de ses spécifications et de sa conduite.

La marque Segway a présenté la ZT3 Max E le 7 octobre lors d'un événement à Paris, marquant une évolution significative par rapport à son prédécesseur. Ce modèle vise à corriger les limites de la ZT3 Pro E en intégrant des améliorations techniques majeures. L'objectif est de positionner cette trottinette comme une référence sur le marché actuel des véhicules électriques.

Spécifications Techniques et Moteur Renforcé

Le point central de cette nouvelle version réside dans la puissance du moteur qui atteint un pic de 2 200 W. Cette progression est notable par rapport aux 1 600 W du modèle précédent. La batterie a également été augmentée avec une capacité de 717 Wh contre 597 Wh auparavant. Cette évolution permet d'annoncer dix kilomètres d'autonomie supplémentaires. Le système de freinage a été redessiné pour offrir un contrôle plus précis et mieux dosé lors des arrêts.

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Design Externe et Éléments Esthétiques

La Segway ZT3 Max E conserve le style tout-terrain inspiré de la motocross de son prédécesseur. Des garde-boue courts et placés haut caractérisent la silhouette du véhicule. Le porte-plaque avec feu arrière reste décorrélé du châssis principal. La poupe du plateau sert également de garde-boue arrière intégré. Les inserts rouges sont multipliés pour renforcer l'aspect sportif de l'ensemble.

Beaucoup de pièces extérieures ont été modifiées malgré une apparence similaire. On observe des changements au niveau des panneaux latéraux et des bras arrière. Les suspensions ont été revue avec des amortisseurs arrière bien visibles. La potence a également fait l'objet de modifications structurelles importantes pour supporter la charge accrue.

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Poids Total et Structure Métallique

Malgré une apparence proche de la version de base, le poids a considérablement augmenté. Le modèle ZT3 Max pèse 33,8 kg selon nos mesures précises. Cela représente une différence notable par rapport aux 29,8 kg du modèle Pro. Le deck conserve une surface généreuse avec vingt centimètres de largeur. La partie arrière est inclinée pour permettre plusieurs positions des pieds.

La trottinette reste pliante grâce à un mécanisme de potence classique. La béquille est plus large que celle de certains concurrents directs. Cependant, elle manque d'un pied plat pour une stabilité optimale sur les sols meubles. Un crochet de sac a été reconduit et supporte désormais jusqu'à cinq kilogrammes.

Interface Utilisateur et Éclairage Intégré

L'écran hexagonal est commun avec le modèle Pro E et s'intègre dans le cintre. Il affiche la vitesse en grand format ainsi qu'une jauge de batterie à sept bâtons. L'éclairage conserve sa signature visuelle en forme de X distinctif. Les clignotants arrière sont désormais intégrés directement sur les bras de suspension.

Ces lumières doivent être activées manuellement à chaque utilisation. L'oubli est possible si l'utilisateur désactive le son associé. Les icônes autour de l'écran indiquent le Bluetooth et les modes clignotants. La commande est déportée à gauche sur le guidon pour être actionnée au pouce. Les boutons de clignotants sont trop proches des modes d'éclairage principaux.

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Application Mobile et Fonctionnalités Numériques

L'application Segway Mobility reste fluide et moderne dans son interface. La page d'accueil donne le pourcentage de batterie avec l'autonomie restante théorique. Les principaux réglages sont accessibles directement depuis cette vue. Un compteur est disponible pour utiliser l'appareil sur un support smartphone dédié.

Le verrouillage par code PIN assure la sécurité lors de l'utilisation du compteur. Le menu inférieur propose une page Service avec des tutoriels d'entretien. La traduction des codes d'erreur affichés à l'écran est également fournie. Le verrouillage AirLock fonctionne via Bluetooth pour sécuriser le véhicule. Un traceur GPS intégré complète le dispositif de sécurité global.

Conduite et Confort d'Utilisation Quotidienne

La roue avant passe à douze pouces contre onze pouces auparavant. La garde au sol élevée atteint dix-sept centimètres pour les sessions hors bitume. Cette hauteur aide à passer les grosses bosses et les bordures de pistes. Elle peut être un handicap pour les petits gabarits lors des immobilités.

Même pour un grand utilisateur, un petit saut est nécessaire pour remonter. La présence d'un trottoir adjacent compense souvent cette hauteur importante. La ZT3 Max rassure au guidon malgré une agilité moindre que sa sœur citadine. Les virages se prennent avec une amplitude plus large mais sécurisée. La combinaison du poids et des gros pneus influence directement ce ressenti routier.