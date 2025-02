Test Samsung The Premiere 7: Un Projecteur 4K Ultra Court Focale à un Prix Accessible?

Le Samsung The Premiere 7 (LPU7D) est un vidéoprojecteur à ultra courte focale, proposant une image 4K UHD lumineuse et colorée à un prix plus abordable que son prédécesseur. Ce test explore ses performances, ses avantages et ses limites en comparaison avec d'autres modèles du marché.

Vous recherchez un vidéoprojecteur capable de rivaliser avec la qualité d'un téléviseur 4K haut de gamme ? Le Samsung The Premiere 7 pourrait bien vous plaire ! Avec des performances revues à la hausse par rapport à son prédécesseur, il s'avance comme une option intéressante dans l'univers des vidéoprojecteurs à ultra-courte focale. Sur mur blanc, sur toile, ou sur un écran dédié, The Premiere 7 propose de transformer l'expérience cinéma à domicile.

Lancé en 2020, c'est aujourd'hui The Premiere 7 (LPU7D) qui fait l'objet de notre test. Plus accessible que son grand frère, le Samsung The Premiere LSP9T, il ne profite pas du triple laser de ce dernier, tout en offrant une image 4K UHD lumineuse et colorée. Mais aussi une interface et des fonctions complètes, ainsi qu'un système audio intégré. Dans un marché où les compétiteurs ne manquent pas, le Samsung The Premiere 7 parvient-il vraiment à se démarquer ? C'est ce que nous allons voir dans ce test. Dès l'ouverture de la boîte, le Samsung The Premiere 7 fait bonne impression. Son design soigné et ses matériaux premium — un mélange de plastique blanc brillant avec un tissu acoustique gris en façade — ne rompent pas avec son prédécesseur. Il est malgré tout loin d'être compact, avec des dimensions de 53 x 35 x 13 cm pour un poids de 9,2 kg. Il sera nécessaire de prévoir un meuble TV suffisamment profond pour l'accueillir. L'installation du projecteur est grandement simplifiée grâce à l'interface SmartThings (sur smartphone) et aux fonctionnalités d'ajustement manuel de l'image. Bien que l'absence de correction automatique du trapèze et de mise au point automatique soient regrettables, l'ajustement manuel reste intuitif. Avec un peu de patience, nous parvenons sans mal à positionner l'image à l'écran, une toile de projection motorisée Lumene Eden Extra Bright UST 270C prêtée par la marque pour l'occasion. Pour notre écran Lumene de 120 pouces (soit 304,5 cm de diagonale), il a fallu reculer le vidéoprojecteur d'environ 37 cm par rapport à la toile. Le ratio de projection de 0,25 ne permet toutefois pas de descendre en dessous 90 pouces. Le Samsung The Premiere 7 propose une image 4K obtenue par wobulation (à partir d'une image de 2716 x 1528 pixels) grâce à la puce DLP de Texas Instrument. Comme beaucoup de vidéoprojecteurs à ultra-courte focale dotés de cette puce, on ne peut pas parler de 4K native. Le rendu 4K est malgré tout très satisfaisant puisque l'image est nette et détaillée après nos réglages, bien qu'elle le soit peut-être un peu moins dans les coins. La luminosité est suffisante en pièce sombre, mais les contrastes restent parmi les points faibles. Avec une luminosité annoncée à 2500 lumens, le projecteur est parfaitement adapté pour des environnements faiblement éclairés. Qu'il s'agisse de la luminosité, des couleurs, du piqué et des détails, des contrastes perçues : tout est mieux dans l'obscurité d'une séance cinéma, mais c'est le cas de tous les vidéoprojecteurs. Dans un environnement plus lumineux, la brillance de l'image est certes réduite et les couleurs perdent en intensité. C'est d'ailleurs d'autant plus vrai si vous projetez sur une surface qui n'a pas été conçue pour ce type d'usage. Dans notre cas, bien que la différence soit très clairement perceptible sur nos photos, l'écran Lumene couplé à ce vidéoprojecteur rend une image qui, quoique 'dégradée', reste visible en pleine journée. En ce qui concerne la colorimétrie, ce The Premiere 7 offre une bonne expérience en mode 'Filmmaker'. Bien que sa couverture colorimétrique soit en deçà des modèles à triple laser, ce vidéoprojecteur affiche une belle palette de couleurs. Certes, les plus pointilleux passeront par la case étalonnage pour obtenir une image vraiment parfaite, car les préréglages en sortie de boîte manquent de précision, même avec ce mode d'image censé être plus fidèle aux intentions des réalisateurs. Compatible avec les formats HDR10, HDR10+ et HLG, ce projecteur produit une image flatteuse qui semble néanmoins manquer de dynamisme avec les sources HDR. On ne reviendra pas sur le fait que Samsung fasse l'impasse sur le Dolby Vision, mais simplement que le The Premiere 7 pourrait faire encore mieux en matière de contraste et de luminosité. Tout dépend de votre environnement et soyons franc… de votre budget. S'agissant d'un projecteur à ultra courte focale, le Samsung The Premiere 7 gagnera à être accompagné d'un écran dédié, conçu pour ce type de projecteurs. Il peut évidemment être utilisé avec une toile plus classique (et moins chère) ou un mur blanc (des peintures spéciales projections existent), mais la qualité d'image dépendra beaucoup du type de toile, et sera affectée par les imperfections de votre mur. L'utilisation d'un écran permet d'obtenir de bien meilleurs résultats, mais on en attend un peu mieux à ce sujet d'un vidéoprojecteur à ce tarif





SAMSUNG THE PREMIERE 7 VIDEOPROJECTEUR 4K ULTRA COURT FOCALE HDR

