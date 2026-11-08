Test Reolink OMVI 2i Ultra : Caméra 4K solaire, précision et points faibles

Découvrez notre test complet de la Reolink OMVI 2i Ultra, caméra de surveillance 4K alimentée par panneau solaire. Analyse de la qualité d'image, de la détection IA et des contraintes d'installation.

La marque Reolink a lancé la Reolink OMVI 2i Ultra, un dispositif de sécurité périmétrique conçu pour les espaces extérieurs. Cette caméra de surveillance combine une alimentation solaire avec une double optique offrant une résolution 4K. L'appareil vise à fournir une surveillance fiable sans nécessiter de raccordement électrique direct ni de recharge manuelle fréquente. Cette approche répond aux besoins des utilisateurs souhaitant éviter les interventions techniques régulières sur les pylônes ou murs de façade.

Qualité d'image 4K et détection intelligente

La Reolink OMVI 2i Ultra utilise un système optique hybride pour couvrir efficacement la zone surveillée. Le module supérieur fixe de type bullet enregistre des flux vidéo en résolution 4K avec une netteté maximale. En dessous, un module PTZ motorisé filme en 3K avec une rotation horizontale de 355 degrés. Cette architecture permet de basculer entre une vue panoramique statique et un suivi actif des mouvements détectés. La détection par intelligence artificielle de la Reolink OMVI 2i Ultra se distingue par sa fiabilité face aux faux positifs, un problème courant sur les modèles concurrents.

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Installation physique et montage complexe

L'installation de la Reolink OMVI 2i Ultra requiert une attention particulière aux détails mécaniques. Le boîtier pèse plus d'un kilogramme avec son support mural intégré, exigeant une fixation solide et ancrée. Le processus d'assemblage utilise des vis qui nécessitent un tournevis cruciforme pour être serrées. Cette méthode de verrouillage s'avère peu pratique lorsqu'il faut maintenir l'appareil en hauteur. Le logement du port USB Type-C est protégé par un bouchon en caoutchouc qui réduit l'espace disponible pour les connecteurs, limitant la compatibilité avec certains câbles épais.

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Configuration réseau et gestion de l'alimentation

La configuration de la caméra s'effectue via l'application Reolink sur smartphone ou tablette. La connexion au réseau Wi-Fi se fait sur les bandes 2,4 ou 5 GHz, avec une recommandation d'utiliser le 2,4 GHz pour les longues distances. L'utilisateur doit saisir manuellement le mot de passe Wi-Fi, une étape qui peut être améliorée par une récupération automatique depuis les coffres de mots de passe. Le panneau solaire livré s'adapte directement au-dessus du boîtier pour un aspect compact, mais une rallonge USB-C de 3,5 mètres permet de le déplacer vers une zone mieux exposée au soleil.

Performances vidéo et flexibilité des flux

La qualité visuelle de la Reolink OMVI 2i Ultra varie selon la configuration réseau choisie par l'utilisateur. Le flux Net offre la résolution maximale de 4K, idéale pour l'analyse détaillée si la connexion internet est stable. Le mode Fluide réduit la résolution à 896 par 512 pixels pour assurer une visualisation fluide sur des connexions moins performantes. Les deux modules peuvent être configurés indépendamment pour adapter le compromis entre qualité d'image et débit. Cette flexibilité permet d'optimiser la consommation de bande passante tout en maintenant une couverture de surveillance efficace.