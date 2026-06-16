Test Razer Viper v4 Pro : la souris ultralégère qui frôle la perfection ?

Razer lance la Viper v4 Pro, une souris sans-fil de 49 grammes avec capteur 50K et polling rate 8 KHz. Notre avis complet sur ce modèle destiné aux joueurs eSport.

La nouvelle Razer Viper v4 Pro vient prendre la succession de l'excellente Viper v3 Pro, déjà plébiscitée par les joueurs eSport et les critiques. Comme toujours chez Razer, l'objectif est d'affiner une formule gagnante plutôt que de révolutionner.

Le design reste donc identique : une forme symétrique compacte de 127,1 mm de long sur 63,9 mm de large et 39,9 mm d'épaisseur, identique au modèle précédent. La grande nouveauté réside dans le poids : avec 49 grammes seulement, la Viper v4 Pro perd 5 grammes par rapport à sa devancière et franchit la barre des 50 grammes, un exploit pour une souris sans-fil qui ne recourt pas à une structure alvéolée.

La qualité de fabrication est irréprochable, avec des matériaux nobles qui inspirent confiance. La souris dispose d'une molette bidirectionnelle, de deux boutons latéraux, et sous le châssis, un bouton pour la mise sous tension et le réglage de la sensibilité, ainsi que deux larges patins en PTFE pour une glisse optimale. Le port USB-C permet la recharge, et un petit puck fait office de récepteur sans-fil et de station de charge.

La forme symétrique convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers, et les petits renfoncements sur les côtés facilitent la préhension. La Viper v4 Pro est conçue pour les grips claw et fingertip, offrant une excellente maniabilité. Comparée à ses concurrentes comme la Logitech G Pro X Superlight 2, elle se distingue par son poids inférieur et son capteur plus performant. L'absence de trous d'aération garantit une surface lisse et agréable au toucher, sans compromis sur la solidité.

La molette crantée offre un bon retour tactile, et les boutons principaux sont réactifs avec un clic net. Le puck de connexion est pratique, mais on regrette qu'il soit nécessaire pour la charge sans-fil, car la souris ne supporte pas les chargeurs Qi classiques. En termes d'autonomie, Razer annonce jusqu'à 60 heures à 1 000 Hz, ce qui est correct malgré la batterie de petite taille nécessaire pour atteindre 49 grammes





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Razer Viper V4 Pro Souris Gaming Ultralégère Capteur 50K Polling Rate 8 Khz

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