Test complet de la Navee NT5 Max, trottinette type SUV prometteuse mais freins perfectibles. Analyse détaillée de son autonomie, son confort et sa rivalité avec la Segway.

La Navee NT5 Max s'impose comme une trottinette électrique de type SUV, combinant assurance au guidon et confort de roulement pour les trajets urbains. Après deux semaines d'essais sur les pistes franciliennes, cet engin massif se positionne comme une rivale directe du leader du marché, la Segway. Bien que son prix inférieur à 800 euros la distingue de sa grande sœur la XT5, elle cherche à prouver sa valeur face à des modèles comme la Segway ZT3 Pro E.

Design Massif et Ergonomie de Conduite

La Navee NT5 Max reprend les codes visuels de la Segway, avec un deck large de 22 cm et long de 58 cm, permettant plusieurs postures de conduite. Son esthétique mêle gris, rouge et noir pour un aspect agressif mais sobre, complété par un garde-boue avant style motocross. Le guidon large de 63 cm offre une bonne assise, bien que les clignotants aux extrémités restent peu visibles pour le conducteur.

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L'éclairage avant monté en tête de fourche améliore la visibilité hors des villes, avec une portée annoncée de 25 mètres. Cependant, l'écran affichant la vitesse et la batterie manque de luminosité en plein soleil et varie selon l'état de l'éclairage. La console déportée sous le pouce gauche gère les modes de conduite et permet d'accéder aux paramètres d'autonomie et de freinage régénératif.

Le poids important de la trottinette la rend incompatible avec un transport manuel au quotidien. Pour le rangement, la potence se rabat pour réduire la hauteur à 64,5 cm. Navee annonce une certification IPX6 pour l'étanchéité, offrant une protection supérieure aux projections d'eau par rapport à l'IPX5 de la Segway ZT3 Pro E.

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Performances Motorisées et Confort Mécanique

Sous le capot, le moteur développe 700 W en nominal et atteint 1 600 W en pic, permettant d'atteindre 25 km/h en 5 secondes. Cette puissance suffit à gravir les pentes et à transporter jusqu'à 150 kg, contre 120 kg pour la concurrence. L'accès à toute la puissance se fait via un bouton rouge sur la commande au guidon, utile pour les charges lourdes.

La suspension à ressort, bien que non hydraulique, filtre efficacement les vibrations sur les bosses et les trous. Ce mécanisme confère un excellent confort de roulement, stabilisant l'engin grâce à son poids élevé. Toutefois, cette masse pénalise l'agilité dans les courbes, exigeant plus de prudence pour rester précis.

Fonctionnalités Connectées et Points Faibles

La Navee NT5 Max intègre des fonctionnalités avancées accessibles via l'application, similaires au " Segway Labs ". Elle est compatible avec le réseau Localiser (Find My) d'Apple pour le suivi, bien que la navigation GPS par itinéraire soit absente. Des détails comme la sonnette sous le levier de frein gauche et le crochet de sac supportant 5 kg ajoutent à l'utilité quotidienne.

Malgré ses atouts, la trottinette souffre de deux défauts majeurs : un freinage perfectible et un écran aux performances médiocres. Ces éléments empêchent la Navee NT5 Max d'atteindre l'excellence absolue, même si son autonomie et son confort en font une alternative sérieuse aux modèles plus chers du marché.