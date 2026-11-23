Découvrez le Mercedes GLA électrique avec 657 km d'autonomie WLTP et recharge rapide. Analyse complète du design, de l'habitacle et des performances de ce SUV.

Mercedes-Benz affine son positionnement dans le segment des véhicules tout-électriques haut de gamme en dévoilant les caractéristiques techniques de son dernier SUV urbain, le Mercedes GLA électrique. Ce modèle récent affiche une autonomie maximale de 657 km selon le cycle WLTP et promet une recharge accélérée en seulement 22 minutes, des chiffres qui visent à rassurer les conducteurs sur la praticité quotidienne de l'électrification.

Design extérieur et aérodynamisme optimisé

La marque allemande aligne désormais sa nomenclature électrique sur celle de ses modèles thermiques pour une identification immédiate par les consommateurs. Le Mercedes GLA électrique adopte donc le nom existant et conserve les lignes stylistiques de la troisième génération de version hybride, dont la sortie est prévue au début de l'année 2027. La face avant se distingue par une calandre pleine intégrant une grande étoile centrale, bordée d'une lumière LED et surmontée d'un capot à double nervure pour un aspect massif.

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De profil, la silhouette gagne en dynamisme grâce à des passages de roue surmontés d'extensions d'ailes et à une ligne de toit fuyante. Les poignées de portes intégrées dans la carrosserie améliorent la fluidité visuelle. À l'arrière, un fin bandeau lumineux discret accompagne des feux à signature en étoile à trois branches, offrant une esthétique plus raffinée que les dispositifs lumineux intégraux habituels sur les concurrents.

Ces choix esthétiques servent également un objectif technique majeur : la réduction de la traînée aérodynamique. Avec un coefficient de pénétration dans l'air (Cx) de 0,27, le Mercedes GLA électrique affiche une performance supérieure d'un centième à celle de l'Audi Q4 e-tron (0,28) en version SUV. Cependant, cette efficacité reste inférieure de six centièmes à celle de la berline dérivée du projet (0,21), rappelant que le format SUV impose un compromis aérodynamique.

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Habitacle spacieux et qualité des matériaux

Les dimensions agrandies du véhicule, mesurant 4,57 m de long, 1,87 m de large et 1,60 m de haut, profitent directement à l'empattement qui atteint 2,79 m. Cet allongement d'environ quinze centimètres par rapport à la génération thermique précédente garantit un confort généreux. Les passagers avant bénéficient de sièges en cuir sur la finition Progressive Line ou de sièges sport sur la version AMG Line, permettant une position de conduite abaissée et un maintien latéral optimal.

L'arrière du véhicule offre un espace dégagé pour des adultes, comme en témoignent les essais réalisés avec un passager de 1,86 m. Les jambes et la tête disposent de marges suffisantes, et les pieds peuvent se glisser sous les sièges avant. Bien que l'installation à cinq adultes soit possible, le plancher totalement plat assure un confort de voyage supérieur à la moyenne, malgré un certain serrage en cas de remplissage complet.

La console centrale attire l'attention par son fini soigné, évoquant le pont d'un bateau Riva Aquarama, avec un accoudoir confortable et un rangement central à ouverture papillon. Cette attention au détail renforce l'image de luxe de Mercedes-Benz, tout en conservant une ergonomie intuitive pour les conducteurs habitués aux interfaces modernes de la marque.

Capacités de chargement et utilitarisme

Le coffre principal du Mercedes GLA électrique affiche un volume de 410 litres, soit une augmentation de 70 litres par rapport au modèle thermique précédent. Cette capacité reste toutefois inférieure aux 520 litres proposés par l'Audi Q4 e-tron. Un espace de rangement fin est accessible sous le plancher, mais il est strictement limité à 5 kg de charge, comme l'indique une inscription sur un cache en plastique jugé fragile par l'essayeur.

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Pour les besoins de transport de matériaux longs, la banquette arrière se rabat en trois parties indépendantes. Bien qu'absence de trappe à skis soit notée, le rabattement de la section centrale permet le passage d'objets allongés. Une fois la banquette repliée, le volume de coffre s'étend jusqu'à 1 400 litres, offrant une polyvalence satisfaisante pour les usages familiaux.

Un espace de stockage avant (frunk) de 107 litres vient compléter l'offre de rangement, une caractéristique avantageuse des véhicules électriques sans moteur thermique à l'avant. Cette solution permet de stocker des charges de sport ou des bagages légers sans empiéter sur l'espace de vie des passagers ou le coffre principal, augmentant ainsi l'utilité globale du SUV.