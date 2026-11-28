Découvrez les performances du JMGO Iris Ultra Max. Ce vidéoprojecteur triple laser offre un signal 4K à 120 Hz complet, un contraste optimisé et une connectivité gaming complète.

Le JMGO Iris Ultra Max s'impose comme une référence majeure dans la catégorie des vidéoprojecteur s lifestyle haut de gamme. Ce modèle se distingue par sa capacité à afficher un signal 4K à 120 Hz de bout en bout, une technologie rare qui le rend particulièrement pertinent pour les passionnés de cinéma et de jeux vidéo. Contrairement à de nombreux appareils qui limitent leurs performances, ce projecteur assure une cohérence totale du traitement du signal.

La promesse technique de ce dispositif repose sur un moteur triple laser RGB MALC 6.0. Cette configuration permet d'atteindre une luminosité de 6 500 lumens ISO tout en couvrant un espace couleur de 110 % du standard BT.2020. Le contraste natif de 10 000:1 est optimisé par un double iris mécanique, offrant des noirs profonds et des images vibrantes adaptées aux écrans larges.

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Détails techniques et mécanisme optique

La matrice de projection utilise une puce DLP de 0,47 pouce de définition Full HD qui reconstitue l'Ultra HD via la technique de la wobulation. Ce système permet d'obtenir une résolution apparente 4K sans utiliser de capteurs plus coûteux. Le projecteur intègre également un zoom optique de 0,88 à 1,7:1 et un lens shift motorisé dans les quatre directions pour un positionnement précis de l'image.

Le châssis du JMGO Iris Ultra Max mesure 308 mm de large pour 230 mm de haut et 274 mm de profondeur. Avec un poids d'environ 7 kg, il n'est pas conçu pour être transporté quotidiennement mais reste compact comparé aux projecteurs home cinéma traditionnels de puissance équivalente. La façade arbore des motifs organiques évoquant les veinures du bois, avec un cerclage doré autour de l'objectif qui contraste avec les teintes champagne du boîtier.

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Positions des acteurs et concurrence directe

Le JMGO Iris Ultra Max entre directement en concurrence avec la série Xgimi Horizon 30 sur le segment du 4K à 120 Hz. Cette rivalité met en lumière les différences d'architecture entre les marques. Tandis que certains concurrents utilisent des rotules manuelles, l'Iris Ultra Max bénéficie d'une balancelle entièrement motorisée.

Le bloc optique pivote sur 360 degrés à l'horizontale et s'incline jusqu'à 150 degrés à la verticale. Ce système gyroscopique permet d'orienter l'image avec la télécommande, une fonctionnalité particulièrement utile pour les installations sur meubles hauts. La version inférieure, l'Iris Ultra, conserve une rotule identique mais nécessite une manipulation manuelle, soulignant la position premium du modèle testé.

Impact réel et prochaines étapes d'utilisation

L'évaluation du JMGO Iris Ultra Max a été réalisée en association avec un écran professionnel pendant plusieurs semaines. Les mesures ont capturé les performances réelles en face de la surface de projection pour limiter les erreurs d'optique. Le dispositif a été testé pour le cinéma 24p et le jeu vidéo, validant sa polyvalence.

La connectivité arrière regroupe des ports capables d'accepter un signal 4K à 120 Hz avec VRR. L'un des ports est compatible eARC pour la connexion à des barres de son. Cette double exploitation des prises HDMI est la clé de voûte du produit, assurant une chaîne de traitement complète. Malgré cette puissance, JMGO conserve un bloc d'alimentation externe imposant qui doit être dissimulé lors d'une installation fixe au plafond.