Test Huawei WiFi Mesh X3 Pro : Design et Performances Wi-Fi 7

Découvrez le Huawei WiFi Mesh X3 Pro, un routeur Wi-Fi 7 au design unique. Analyse de ses performances, de sa couverture jusqu'à 120 m² et de son installation.

Le Huawei WiFi Mesh X3 Pro se distingue immédiatement des routeurs traditionnels par son esthétique audacieuse. Plutôt que d'être dissimulé derrière une télévision, il sert de pièce maîtresse décorative dans le salon. Ce système comprend un routeur principal et un répéteur pour couvrir jusqu'à 120 m².

Un design cylindrique inspiré de la montagne dorée

Le routeur principal mesure 250,9 mm de hauteur et 123,2 mm de diamètre pour un poids de 777 g. Sa coque transparente abrite une structure interne rappelant une montagne aux reliefs dorés, rétroéclairée pour créer un effet visuel semblable à un sommet enneigé. Cette conception intègre des antennes en maillage métallique transparent pour rester discrète.

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Le répéteur, plus petit avec un diamètre de 11,5 cm, reprend ce même style visuel. Il peut fonctionner comme une veilleuse grâce à son éclairage intégré. Le système de ventilation utilise des ventilateurs en forme d'aileron de requin. La consommation électrique reste faible avec environ 8 W en moyenne et 15 W en charge maximale.

Connectivité et ports Ethernet rapides pour la fibre

Le routeur principal dispose de deux ports Ethernet fonctionnant à 2,5 Gbit/s. Ces ports suffisent pour profiter d'une connexion fibre à 2 Gbit/s ou pour relier un NAS récent. Le répéteur offre un port Ethernet supplémentaire de 1 Gbit/s, pratique pour connecter une télévision ou une console dans une autre pièce.

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Le principal inconvénient concerne le nombre limité de ports. Avec un seul port disponible pour les appareils filaires après la connexion de la box, il faudra ajouter un switch si plusieurs appareils doivent être reliés. Cela peut nuire à l'esthétique du salon. Aucun port USB n'est présent sur les deux appareils.

Spécifications techniques Wi-Fi 7 et bande 5 GHz

Le Huawei WiFi Mesh X3 Pro porte l'étiquette Wi-Fi 7 mais ne fonctionne qu'en 2,4 GHz et 5 GHz. Il manque la bande 6 GHz, pourtant essentielle pour les canaux larges de 320 MHz. Malgré cela, il intègre le MLO et la modulation 4K-QAM pour améliorer la stabilité et le débit. Le débit maximal théorique atteint 2 882 Mbit/s en 5 GHz et 3 570 Mbit/s en cumulant les bandes.

Ces performances sont largement suffisantes pour la plupart des usages domestiques actuels. Les utilisateurs ayant besoin du débit maximum du Wi-Fi 7 devront se tourner vers des routeurs tri-bande. Le système est idéal pour les foyers avec des connexions fibre à 1 ou 2 Gbit/s.

Installation et gestion via l'application Huawei AI Life

L'installation peut se faire via l'application Huawei AI Life ou un navigateur web. La configuration détecte automatiquement le type de connexion, comme le DHCP derrière une Freebox. L'utilisateur doit ensuite définir le nom du réseau Wi-Fi et le mot passe d'administration.

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L'application propose une rubrique dédiée aux effets d'éclairage. Les utilisateurs peuvent choisir entre le motif Montagne dorée ou un mode personnalisé. Il est possible de régler la luminosité et la température de couleur de 2 000 K à des teintes froides. La programmation de l'allumage et de l'extinction permet d'économiser de l'énergie la nuit.