La Flexispot C7 Morpher se veut plus durable et premium que sa concurrente. Ce test compare son confort, son assemblage et ses réglages à la référence Herman Miller Aeron pour juger de sa pertinence.

La marque chinoise Flexispot a considérablement élargi son champ d'application depuis la période pandémique qui avait vu la prolifération des espaces de télétravail. Initialement reconnue pour ses bureaux assis-debout, l'entreprise propose désormais des tapis de marche, de la literie et des chaises ergonomiques sophistiquées. Parmi ces nouveautés, le modèle C7 Morpher retient l'attention par sa finition premium et ses matériaux nobles, promettant une durabilité supérieure grâce à une utilisation accrue d'acier et de mécanismes mieux huilés.

Ce fauteuil de milieu de gamme avancé suscite une curiosité légitime face à un marché saturé et à un prix nettement plus élevé que ses concurrents directs. Pour déterminer s'il mérite son investissement, une comparaison directe a été menée en troquant une chaise Herman Miller Aeron, référence incontestée du secteur, contre la Flexispot C7 Morpher. L'objectif était d'évaluer si la proposition du fabricant chinois pouvait réellement rivaliser avec le leader historique de l'ergonomie.

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Assemblage en deux colis et finition soignée

La Flexispot C7 Morpher est livrée découpée en deux parties distinctes, une méthode logistique qui nécessite une vigilance particulière lors de la réception. Il est impératif de vérifier la présence des deux cartons avant de débuter toute procédure, car l'oubli de l'un d'eux, souvent indiqué comme le colis 2/2, bloque l'installation. Une fois la totalité du matériel réceptionnée, le processus de montage s'avère accessible sans expertise technique particulière.

La seule contrainte majeure réside dans le poids de certains composants, notamment l'assise, qui recommande vivement l'assistance d'une deuxième personne pour la fixation du dossier. Cette opération exige de retourner l'ensemble pour le déposer sur l'embase roulante. Heureusement, la visserie est minimale, avec une dizaine de vis seulement, facilitées par une clé Allen à poignée incluse. Un paire de gants est également fournie pour protéger les surfaces.

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Les accoudoirs et la têtière s'installent rapidement, et le repose-pied étant pré-assemblé en usine, le temps total de construction ne dépasse pas vingt minutes. Cette efficacité contraste avec la complexité apparente, permettant aux utilisateurs de profiter de leur nouveau mobilier de bureau presque immédiatement après la décompression des cartons.

Confort en maille Wintex et ajustements multiples

Sur le plan dimensionnel, la Flexispot C7 Morpher est nettement plus imposante que la Herman Miller Aeron qu'elle remplace dans cette évaluation. Avec un dossier s'élevant jusqu'à la nuque et une têtière ajoutée, elle offre une couverture corporelle étendue. Le modèle testé privilégie une assise et un dossier en maille Wintex, un textile respirant particulièrement apprécié en été, offrant une suspension et un effet mémoire de forme prononcé.

Le contact initial révèle un maintien ergonomique idéal, permettant de longs moments d'assise sans fatigue rapide. Cependant, contrairement à une expérience d'usage parfois immédiate sur d'autres modèles, cette chaise exige une phase d'apprentissage. L'utilisateur dispose de onze leviers, boutons et réglettes pour affiner chaque paramètre de confort, rendant la consultation des instructions indispensable pour une configuration optimale.

Positions ergonomiques personnalisables et accoudoirs 360 degrés

L'ajustement fin des paramètres permet de créer une posture de travail sur mesure. Pour la pratique du travail numérique en position debout ou assise droite, l'appuie-tête a été éloigné de la nuque pour favoriser une colonne vertébrale alignée. Cette position libère l'espace tout en maintenant une stabilité structurelle essentielle pour la concentration prolongée.

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Les accoudoirs constituent un point fort majeur de cette chaise Flexispot. Leur malléabilité exceptionnelle permet non seulement une élévation, mais aussi un rapprochement ou un éloignement par rapport au corps. La possibilité de pivoter à 360 degrés offre une adaptabilité totale, créant un plan de travail virtuel pour les avant-bras lors de la frappe au clavier.

Cette flexibilité étendue permet également une transition vers les loisirs vidéo-ludiques sans changer de siège. La capacité des accoudoirs à s'adapter à diverses postures de détente valide la polyvalence du modèle C7 Morpher, proposant un équilibre entre productivité professionnelle rigoureuse et confort de loisir étendu, justifiant ainsi son positionnement haut de gamme sur le marché actuel.