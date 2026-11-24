Analyse détaillée du siège évolutif Fenarrio AS5 pour enfants de 0 à 150 cm. Découvrez son installation Isofix, sa rotation 360 degrés et ses fonctions de sécurité.

Le siège auto évolutif Fenarrio AS5, conçu par la jeune marque chinoise Fenarrio née en 2020, se présente comme une solution technologique et confortable pour les familles modernes. Destiné aux enfants de la naissance jusqu'à 150 cm de taille, soit environ de 0 à 8 ans, ce produit vise à offrir un transport sûr en position dos à la route puis face à la route. Nous avons testé ce modèle pour évaluer ses performances réelles.

Installation Isofix et sécurité de fixation

Le système d'installation utilise le standard Isofix complété par une jambe de force ou pied stabilisateur, pesant 12,2 kg au total. Le déploiement des barres latérales jaunes vers le système de fixation du véhicule est immédiat, avec une confirmation visuelle via une couleur verte au niveau des fixations. Un bruit de clic indique la fixation correcte, éliminant le stress d'un mauvais montage grâce aux indicateurs visuels clairs pour l'Isofix et la jambe de force.

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Design moderne et ergonomie pratique

Avec ses 12,2 kg, le siège reste relativement léger pour un produit de ce type. Le bouton de rotation à 360 degrés, actionnable au pouce et à l'index, facilite grandement l'entrée et la sortie de l'enfant. Le réglage des bretelles est intuitif en tirant sur la sangle du bas pour serrer et en appuyant sur un bouton pour relâcher, avec des alertes en cas de détachement non désiré du harnais.

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Confort et évolution longue durée

Le siège s'adapte grâce à un appuie-tête rehaussable en quelques gestes simples et une inclinaison ajustable de l'horizontale à la position assise. Le réducteur en mousse pour nouveau-nés est amovible, laissant place au harnais à cinq points, puis à la ceinture de sécurité du véhicule indiquée en vert. Ce modèle évolutif jusqu'à 150 cm ou 36 kg évite l'achat de multiples sièges.

Conformité et recommandations officielles

Conforme aux normes i-Size qui privilégient la taille au poids, le transport dos à la route est recommandé jusqu'à 15 mois minimum, idéalement jusqu'à 4 ans selon la sécurité routière. L'installation sur la banquette avant est possible dos à la route en désactivant impérativement l'airbag, garantissant ainsi une protection optimale et durable pour l'enfant dans un véhicule moderne.