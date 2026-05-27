Test du REDMAGIC 11S Pro : le nouveau roi des smartphones gaming

Le REDMAGIC 11S Pro est le dernier smartphone gaming de la marque, avec un design agressif, des performances de pointe grâce au Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition, un refroidissement liquide efficace, et des fonctionnalités logicielles optimisées pour le jeu. Découvrez notre test complet après un mois d'utilisation.

Le REDMAGIC 11S Pro est le dernier smartphone gaming de la marque chinoise, et il pourrait bien être le nouveau roi de cette catégorie. Après un mois d'utilisation intensive, voici notre verdict détaillé.

Ce terminal se distingue par son design agressif et ses performances de pointe. Avec un écran AMOLED de 6,8 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 165 Hz, il promet une expérience visuelle fluide et réactive. Le dos transparent laisse entrevoir le système de refroidissement liquide, un élément clé pour maintenir des performances stables lors de sessions de jeu prolongées. Les gâchettes tactiles sur les tranches ajoutent une dimension console, permettant un contrôle précis sans obstruer l'écran.

Le design est résolument gaming, avec des lignes anguleuses et un éclairage RVB personnalisable, mais cela peut rebuter ceux qui préfèrent un look plus sobre. En termes d'ergonomie, le smartphone est épais (8,9 mm) et lourd (228 g), mais cela semble un compromis acceptable pour les performances offertes. Les matériaux utilisés sont de qualité, avec un dos en verre et un cadre en aluminium renforcé. Le capteur d'empreintes digitales sous l'écran est rapide et précis.

L'écran, protégé par du Gorilla Glass Victus, offre des angles de vision excellents et une luminosité maximale de 1300 nits, le rendant utilisable en plein soleil. Cependant, l'absence de certification IP officielle pour la résistance à l'eau et à la poussière est un point faible pour un smartphone à ce prix. En résumé, le design du REDMAGIC 11S Pro est polarisant, mais il est indéniablement fonctionnel pour le gaming.

Sous le capot, le REDMAGIC 11S Pro embarque le tout nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition, une version overclockée du processeur phare de Qualcomm. Couplé à 12 Go de RAM LPDDR5T et à un stockage UFS 4.1 de 512 Go, il offre des performances brutes exceptionnelles. Dans les benchmarks synthétiques, il dépasse tous ses concurrents, avec un score AnTuTu dépassant les 2,5 millions.

Dans les jeux, cette puissance se traduit par des framerates stables à 120 FPS dans des titres exigeants comme Genshin Impact, même avec les réglages graphiques au maximum. Le système de refroidissement, utilisant un liquide fluoré et une chambre à vapeur, maintient la température sous contrôle : lors de nos tests avec le benchmark 3DMark Wildlife Extreme, la température n'a augmenté que de 17 degrés Celsius, sans throttling significatif.

Cela permet des sessions de jeu de plusieurs heures sans baisse de performances. La batterie de 5500 mAh assure une autonomie d'une journée complète en usage mixte, et la charge rapide de 165 W permet de recharger complètement le téléphone en moins de 30 minutes.

Cependant, la charge sans fil n'est pas supportée, ce qui est dommage. Le haut-parleur stéréo offre un son puissant et clair, bien que les basses soient légèrement en retrait. La prise casque 3,5 mm est un plus pour les joueurs exigeants. En photo, le capteur principal de 64 MP avec stabilisation optique prend de bonnes photos en plein jour, mais les performances en basse lumière sont moyennes.

Les capteurs secondaires (ultra-grand-angle et macro) sont corrects sans plus. Ce n'est pas un smartphone orienté photo, mais il fait le travail. REDMAGIC a également soigné l'expérience logicielle avec Redmagic OS 9, basé sur Android 14. L'interface est proche d'Android stock, avec quelques ajouts utiles pour le gaming, comme le Game Space, un hub centralisé pour gérer les performances, les gâchettes, et les notifications.

L'intelligence artificielle Gemini est intégrée, offrant des fonctionnalités comme la génération de fonds d'écran par IA et des conseils en temps réel pendant les jeux. Par exemple, l'IA peut suggérer des réglages optimaux en fonction du jeu ou prédire les mouvements adverses dans les jeux compétitifs. Cette fonctionnalité est encore perfectible, mais elle montre le potentiel de l'IA dans le gaming mobile.

Les gâchettes tactiles, avec un temps de réponse de seulement 8 ms, offrent une réactivité exceptionnelle une fois habitué à leur emplacement. La personnalisation est poussée : on peut assigner des actions à chaque gâchette, ajuster la sensibilité, même créer des profils par jeu. L'écran avec un taux d'échantillonnage tactile de 3000 Hz en mode mono-point et 360 Hz en multi-touch assure une précision chirurgicale. Le retour haptique est excellent, avec des vibrations précises qui renforcent l'immersion.

Cependant, la traduction française de l'IA Gemini s'est améliorée, mais quelques coquilles subsistent. En dehors du gaming, l'expérience quotidienne est fluide grâce au taux de rafraîchissement adaptatif de l'écran, et la batterie tient bien la journée. Le smartphone est dual-SIM 5G, avec une connectivité complète (Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4). En conclusion, le REDMAGIC 11S Pro est un smartphone gaming exceptionnel, qui repousse les limites des performances mobiles.

Si son design et son poids peuvent rebuter, les joueurs y trouveront un outil redoutable pour dominer leurs parties. Il mérite amplement le titre de nouveau roi des smartphones gaming





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