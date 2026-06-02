Test du HP OmniBook X Flip 16 (AMD) : un 2-en-1 avec un écran trop sombre

Nous avons testé le HP OmniBook X Flip 16 version AMD Ryzen. Ce 2-en-1 propose un design robuste, un clavier confortable en largeur mais manquant de stabilité, et une connectique variée. Son écran OLED, bien que précis en couleurs, souffre d'une luminosité insuffisante pour un usage mobile. La webcam est de très mauvaise qualité. Découvrez notre verdict complet.

Les formats 2-en-1 ont perdu une partie de leur popularité comparée à il y a quelques années, mais ils restent essentiels pour les utilisateurs qui dépendent du stylet pour annoter des documents ou privilégient la légèreté d'une tablette.

Le HP OmniBook X Flip 16, dans sa version AMD Ryzen, se positionne comme une option modulaire destinée à ce public. Pourtant, cet ordinateur hybride n'est pas sans défauts et ne conviendra pas à tous les usages. HP reprend ici un châssis métallique éprouvé, déjà présent sur les modèles précédents. Sa fabrication est globalement solide, avec des coins bien arrondis et une finition agréable au toucher, même si le métal employé semble de gamme moyenne.

L'appareil pèse 2 kg, un chiffre acceptable dans sa catégorie, et mesure 1,53 cm d'épaisseur, ce qui facilite son transport. Le point le plus critiquable du design reste ce poids, qui parait un peu élevé au regard de la concurrence. Le clavier offre des touches larges et bien espacées, mais leur stabilité laisse à désirer. La course des touches est courte, et la qualité des switchs en plastique est moyenne, ce qui nuit au confort de frappe.

Le touchpad en plastique fonctionne correctement avec une bonne glisse, même si on aurait préféré une surface en verre, désormais courante. La connectique comprend, à gauche, un USB-A 10 Gbps, un HDMI 2.1, un USB-C 4.0 et un USB-C 10 Gbps. À droite, on trouve un second USB-A 10 Gbps et une prise jack audio. Le choix d'un port USB 10 Gbps au lieu d'un second USB 4 semble motivé par une optimisation des coûts, mais l'ensemble reste polyvalent.

La webcam est d'une qualité absolument médiocre, produisant une image floue et sale, comme si l'objectif était couvert d'empreintes digitales. À l'inverse, les haut-parleurs latéraux offrent un son clair et suffisant pour du visionnage occasionnel. L'écran OLED tactile de 16 pouces affiche une résolution de 1920 x 1200 pixels (16:10) mais se limite à 60 Hz et ne gère pas le HDR, sauf sur la version 1 To.

Les mesures de colorimétrie sont bonnes avec 122% DCI-P3 et 182% sRGB, un DeltaE00 moyen de 3,22 et une température de couleur de 6115K. En revanche, la luminosité maximale de 276 cd/m² est insuffisante, surtout pour un usage nomade, et la dalle glossy capte beaucoup les reflets. Ce faible éclairement constitue un réel problème pour une utilisation en extérieur.

HP embarque de nombreux logiciels préinstallés, souvent orientés vers des services payants, mais l'application principale est bien conçue, même si son chargement est lent. Sous le capot, notre modèle de test est animé par un SoC AMD Ryzen AI 7 350 (8 cœurs, 16 threads, jusqu'à 5 GHz), 24 Go de RAM LPDDR5X à 7500 MT/s et un stockage SSD PCIe 4.0 de 512 Go.

Les performances sont solides, mais l'autonomie et la gestion thermique restent à vérifier sur le long terme. En conclusion, le HP OmniBook X Flip 16 est un 2-en-1 correctement bâti, avec un bel écran colorimétrique mais trop sombre, un clavier perfectible et une webcam indigne. Il pourrait convenir aux utilisateurs occasionnels du stylet, mais son rapport qualité-prix est discutable





Frandroid / 🏆 4. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HP Omnibook X Flip 16 2-En-1 Ordinateur Convertible Test AMD Ryzen AI Écran OLED Luminosité Webcam Clavier Portabilité

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AMD ressuscite le 5800X3D et lance le 7700X3D et la RX 9070 GRE — FrandroidAMD ressort un processeur vieux de quatre ans et le vend presque au prix du neuf. Derrière ce choix bizarre se cache un marché de la mémoire devenu fou.

Read more »

Nvidia RTX Spark : voici la puce qui veut chasser Intel et AMD du PC — FrandroidNvidia ne se contente plus de vendre la carte graphique, il vend le PC entier. Avec sa puce RTX Spark, le géant de l'IA débarque dans les PC portables

Read more »

AMD présente la Radeon RX 9070 GRE, une carte graphique RDNA 4 pour le grand publicLa Radeon RX 9070 GRE est une carte graphique RDNA 4 qui sort de son exclusivité chinoise pour débouler dans le monde entier. Elle sera disponible dès demain un peu partout dans le monde, y compris en France, et sera commercialisée par des partenaires tels que ASRock, PowerColor, Sapphire et XFX.

Read more »

AMD étend sa gamme Radeon RX 9000 avec la RX 9070 GRE disponible mondialementLa Radeon RX 9070 GRE, initialement réservée au marché chinois, est désormais lancée mondialement. Positionnée entre les RX 9060 XT et RX 9070, cette carte graphique RDNA 4 utilise le GPU Navi 48 avec 48 unités de calcul, 12 Go de VRAM et un bus mémoire 192 bits. Les tests montrent qu'elle se place en concurrence avec la GeForce RTX 5070, mais reste moins performante que la RTX 5060 Ti.

Read more »