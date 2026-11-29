Le chargeur GaN 65 W Wicaya intègre une prise de terre pour réduire le champ électrique et les picotements. Analyse de ses performances et de son impact sur le confort d'utilisation au quotidien.

Le Wicaya représente une innovation technologique conçue par le bureau d'études toulousain Chrysaliide Solutions pour résoudre un problème d'ergonomie électrique omniprésent. Ce chargeur GaN 65 W est spécifiquement conçu pour éliminer les décharges électriques ressenties lors du contact avec des appareils en charge. En intégrant une connexion physique à la terre et un blindage interne en cuivre, le dispositif vise à réduire significativement le champ électrique basse fréquence généré par les alimentations classiques.

Conception technique et format compact

Contrairement à la quasi-totalité des chargeurs USB disponibles sur le marché qui disposent uniquement de deux broches pour la phase et le neutre, le Wicaya introduit un contact de terre véritable. Cette architecture nécessite un volume plus important, bien que les concepteurs aient maintenu des dimensions compactes de 59,2 × 56,3 mm pour un poids de 172 grammes. Le boîtier utilise un polycarbonate ignifuge de haute qualité pour assurer la sécurité des utilisateurs.

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La connectique offre deux ports USB-C et un port USB-A permettant une distribution totale de 65 watts. Cette puissance est partagée dynamiquement entre les ports connectés, assurant une compatibilité large avec les smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Le produit a été soumis à plus de 100 points de contrôle qualité rigoureux avant sa commercialisation.

Conditions d'efficacité et garantie

Pour que la fonction de réduction des champs électriques soit effective, il est impératif que le chargeur soit branché sur une prise raccordée à la terre. L'efficacité du dispositif s'en trouve grandement limitée si la multiprise ou la rallonge utilisée n'est pas elle-même reliée à la terre du bâtiment. Cette contrainte structurelle définit le périmètre d'application idéal du produit.

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Chaque unité livrée est accompagnée d'une garantie de douze mois, assurant aux consommateurs une protection similaire à celle offerte pour un produit neuf. Cette couverture de garantie s'applique aux performances électriques et à l'intégrité physique du boîtier durant la période contractuelle définie par le fabricant.

Performances de charge et tests de terrain

Les tests effectués sur un Samsung Galaxy S24 FE ont confirmé que le Wicaya fonctionne comme un chargeur GaN 65 W standard. Le câble USB-C vers USB-C de un mètre fourni dans le pack Sérénité n'est pas propriétaire. Il a été possible de le remplacer par un câble tiers Anker 333 de 100 watts sans aucune perte de performance de charge ni de réduction des picotements.

Cette compatibilité universelle permet aux utilisateurs d'utiliser des câbles USB-C standards plus longs si nécessaire, par exemple pour atteindre un bureau depuis une prise murale éloignée. Le remplacement du câble d'origine n'a aucun impact sur la capacité du chargeur à neutraliser les champs électriques indésirables autour des appareils connectés.

Réduction des picotements et champs 50 Hz

Le phénomène des picotements sur les châssis métalliques, souvent appelé " châtaignes ", provient du courant de fuite capacitif couplé à un champ électrique à 50 Hz. Lors des tests avec le détecteur W-PM8910 inclus dans le pack, le rayon d'alerte chute nettement avec le Wicaya par rapport à un chargeur classique à deux broches.

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Les mesures indiquent une réduction du champ électrique 50 Hz de 70 % par rapport aux standards actuels. Le détecteur ne sonne plus qu'à 30 cm avec le Wicaya branché sur une terre valide, contre un mètre avec un chargeur traditionnel. Ces résultats s'inscrivent dans une logique de confort vis-à-vis de la recommandation européenne 1999/519/CE fixant la limite d'exposition à 5 000 V/m.