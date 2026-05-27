Test de la Huawei Watch Fit 5 : une montre connectée polyvalente et endurante

La Huawei Watch Fit 5 allie design léger, fonctionnalités de santé complètes et une excellente autonomie. Découvrez notre test complet après deux semaines d'utilisation.

La Huawei Watch Fit 5 est une montre connectée grand public polyvalente, bien finie et endurante. Nous l'avons portée au poignet pendant plus de deux semaines pour évaluer ses capacités.

Huawei remet le couvert avec sa successeure, baptisée simplement Watch Fit 5. La firme ne bouscule pas la formule et propose une montre connectée très complète en matière de santé et de suivi sportif, mais aussi sur le plan des fonctionnalités connectées. Cette Fit 5 intègre enfin le paiement sans contact, absent de la Fit 4, mais disponible sur la Huawei Watch GT 4.

Elle profite aussi de nombreuses métriques de santé, d'une promesse de très bonne autonomie que nous n'avons pas manqué de vérifier, ainsi que d'un suivi sportif complet. Dans un segment particulièrement dense, notamment avec l'omniprésence d'Amazfit et de Xiaomi, qui ont inondé cette fourchette tarifaire d'excellents modèles, la Watch Fit 5 doit absolument se démarquer. Nous l'avons donc portée au poignet pendant plus de deux semaines pour voir ce qu'elle avait dans le ventre face à ses concurrentes.

La Huawei Watch Fit 5 est particulièrement agréable à porter au quotidien. Avec seulement 27 g sur la balance et une épaisseur de boîtier de 9,5 mm, elle se fait facilement oublier au poignet. Son grand format laisse cependant penser qu'elle pourrait être moins à l'aise sur les petits poignets. La montre dispose d'une couronne rotative pour faire défiler les menus facilement, ainsi qu'un bouton juste en dessous pour accéder directement aux modes sportifs.

Sous la montre, les capteurs sont logés derrière une plaque en plastique, un choix que nous pardonnons volontiers au regard du tarif. Côté étanchéité, la Watch Fit 5 bénéficie d'une certification 5 ATM. Elle peut donc être portée sans problème lors de séances de natation en surface ou d'activités nautiques peu profondes.

En revanche, elle n'est pas conçue pour la plongée sous-marine ni pour des activités nautiques plus violentes comme le ski nautique. Le bracelet fourni est en fluoroélastomère noir, extrêmement classique, mais confortable.

Cependant, avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, nous avons eu un peu plus de mal à le supporter. Cette matière retient davantage la chaleur qu'un bracelet en nylon, proposé par la marque. Privilégiez donc ce type de bracelet pour l'été. Pour le retirer, l'opération est très simple.

Il suffit d'appuyer sur le petit loquet avec votre ongle et de tirer en même temps. Enfin, la Watch Fit 5 intègre un haut-parleur et un microphone. Vous pouvez donc passer des appels directement depuis votre montre sans sortir votre smartphone de votre poche. L'écran est un modèle AMOLED de 1,82 pouce, défini à 408 x 480 pixels, soit une résolution de 346 ppp.

La marque annonce une luminosité maximale de 2500 cd/m². Nous n'avons pas l'équipement nécessaire pour vérifier ce chiffre sur un écran aussi petit.

En revanche, à l'usage, la dalle est effectivement très lumineuse et permet de consulter ses informations très facilement, même avec le soleil braqué sur la montre. D'autre part, son capteur de lumière ambiante permet d'ajuster automatiquement la luminosité. Il s'est montré suffisamment réactif pour que nous ne touchions absolument jamais le réglage manuel de la luminosité.

La montre proposant en plus un mode sommeil facilement programmable, l'appareil éteint son écran la nuit tout en restant opérationnel pour éviter que vous soyez réveillé par la lumière. Par ailleurs, la smartwatch dispose d'un mode Always-on Display, qui permet d'afficher constamment un cadran au poignet, une touche esthétique plus sympa qu'un simple écran noir accroché au poignet. Vous pouvez changer de cadrans directement sur la montre, à condition qu'ils soient déjà chargés.

Enfin, la montre intègre 13 cadrans nativement, qui vont des modèles surchargés d'informations à des esthétiques plus épurées. Vous pouvez en télécharger plein d'autres depuis l'application Huawei Health. La Huawei Watch Fit 5 fonctionne sous HarmonyOS, le système d'exploitation propriétaire de la marque. Huawei ne communique toutefois pas clairement sur la quantité de mémoire vive intégrée ni sur la capacité de stockage de la montre.

Quoi qu'il en soit, celle-ci reste très limitée en matière d'applications tierces. Elle ne fonctionne pas sous Wear OS et ne bénéficie donc pas des services Google. Il est possible d'installer quelques applications via Huawei Health, mais le choix demeure très restreint. À l'usage, la Huawei Watch Fit 5 se montre très agréable au quotidien.

La fluidité est au rendez-vous et l'ergonomie est bien pensée. Elle se pilote facilement à l'aide de la couronne rotative, du bouton physique situé en dessous, ou directement au doigt via l'écran tactile. La montre offre un suivi sportif complet avec plus de 100 modes d'entraînement, incluant la course à pied, la natation, le vélo, et même des exercices de musculation.

Les capteurs de fréquence cardiaque et de SpO2 sont précis, et l'autonomie annoncée de 7 jours en usage normal s'est confirmée lors de notre test. Nous avons même atteint 10 jours avec une utilisation modérée. En conclusion, la Huawei Watch Fit 5 est une excellente montre connectée pour ceux qui recherchent un bon équilibre entre fonctionnalités, design et prix. Elle se positionne comme une sérieuse concurrente face aux leaders du marché





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Huawei Watch Fit 5 Montre Connectée Santé Autonomie

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