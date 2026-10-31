Test de la Huawei Watch 6 Pro : design premium et suivi santé avancé

Nous avons testé la Huawei Watch 6 Pro pendant deux semaines. Design en titane, écran LTPO, capteur ECG et HarmonyOS : voici notre avis complet.

La Huawei Watch 6 Pro, modèle le plus haut de gamme des montres connectées du fabricant chinois, a été testée pendant deux semaines par notre rédaction. Cette smartwatch au design lifestyle, disponible en version 46 mm Édition Spatiale, vise un public recherchant élégance et suivi de santé sans compromis sur les fonctionnalités sportives. Voici notre avis détaillé sur la Huawei Watch 6 Pro.

Un design premium en titane et céramique

La Huawei Watch 6 Pro se distingue par un design original et résolument haut de gamme. Notre unité de test est la version 46 mm Édition Spatiale, dont le boîtier est réalisé en alliage de titane, contre de la céramique sur la version 43 mm.

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La marque a orné la lunette d’une combinaison bicolore noire et cuprée. On retrouve une couronne rotative située sur le flanc droit, déportée vers le haut et dont l’extrémité est également cuprée, une surface tactile dédiée au capteur ECG, ainsi qu’un second bouton sur le flanc droit, déporté vers le bas, pour accéder à des raccourcis.

Le verre de l’écran est en saphir, en théorie plus résistant aux rayures que les verres classiques. Le bracelet à maillons détachables fourni est lui aussi en titane, avec un système à pompe pour l’attacher ou le détacher du boîtier, facilité par un bouton physique rétractant automatiquement les tiges métalliques.

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Poids, dimensions et résistance de la montre

Sur la balance, la Huawei Watch 6 Pro affiche 60 g, auxquels s’ajoute le poids du bracelet à maillons, forcément assez lourd. Difficile toutefois de donner un poids total précis, puisque celui-ci varie selon le nombre de maillons retirés ou ajoutés pour s’adapter au poignet.

Avec ses dimensions de 46,4 × 46,4 × 11,4 mm, la montre est assez imposante et n’est donc pas vraiment adaptée aux poignets fins. L’appareil est certifié IP69 et 5 ATM, ce qui lui permet de résister à une immersion ainsi qu’à des jets d’eau chaude sous pression, dans les conditions prévues par ces certifications. Il peut donc être utilisé sous l’eau lors de séances aquatiques.

La montre dispose également d’un microphone et de haut-parleurs pour passer et recevoir des appels. Dans l’ensemble, le design est appréciable, moderne et premium, et la montre peut être portée au quotidien, que ce soit pour faire du sport ou lors de sorties. On préférera toutefois le bracelet en caoutchouc synthétique pour les séances sportives.

Écran LTPO et interface HarmonyOS

La Huawei Watch 6 Pro embarque un écran LTPO de 1,5 pouce, avec un taux de rafraîchissement adaptatif destiné à économiser la batterie, d’une définition de 466 x 466 pixels pour une résolution de 310 pixels par pouce. Comme souvent sur les montres connectées, la résolution est suffisante pour offrir une lecture confortable.

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La marque promet une luminosité maximale de 3 500 cd/m². Nous n’avons pas l’équipement nécessaire pour mesurer précisément cette donnée et nous nous basons donc principalement sur notre utilisation au quotidien. Nous n’avons jamais rencontré de problème pour lire l’écran en plein jour, d’autant que l’appareil bénéficie d’un capteur de luminosité particulièrement réactif.

La montre profite aussi d’un mode Always-On Display, qui permet de garder l’écran partiellement allumé afin d’afficher un cadran en permanence. Grâce au mode sommeil, programmable selon les heures et les jours de la semaine, l’écran peut s’éteindre complètement la nuit tout en continuant de suivre la santé, afin d’éviter d’être ébloui. Au total, 11 cadrans sont préinstallés sur l’appareil, mais vous pouvez en télécharger davantage via l’application Huawei Santé.

HarmonyOS et applications limitées

La Huawei Watch 6 Pro fonctionne sous HarmonyOS, et non sous Wear OS. Il faut donc se contenter des applications disponibles sur l’AppGallery de Huawei, dont le catalogue reste malheureusement très limité. Un constat qui vaut pour l’ensemble des montres connectées du fabricant, qu’il s’agisse d’un modèle d’entrée de gamme ou d’un modèle haut de gamme comme cette Watch 6 Pro. C’est fort dommage, puisqu’il faudra donc en grande partie se contenter des applications natives.

Cela ne signifie pas pour autant que l’interface est désagréable, bien au contraire. La montre est relativement simple d’utilisation, notamment grâce à sa couronne rotative et à son bouton physique. La Huawei Watch 6 Pro s’adresse avant tout à un public à la recherche d’une montre connectée élégante, au design lifestyle, sans pour autant faire de compromis sur le suivi de la santé et les fonctionnalités sportives.