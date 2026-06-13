Test de l'Aetherion Max d'Awol Vision : un vidéoprojecteur ultra courte focale haut de gamme

L'Aetherion Max d'Awol Vision est un vidéoprojecteur à ultra courte focale triple laser RGB capable de projeter une image jusqu'à 200 pouces en diagonale. Cet appareil représente l'aboutissement d'une réflexion poussée sur ce que doit être un vidéoprojecteur ultra courte focale des plus modernes : puissant, précis, connecté et polyvalent.

L' Aetherion Max d' Awol Vision est un vidéoprojecteur à ultra courte focale triple laser RGB capable de projeter une image jusqu'à 200 pouces en diagonale, avec une fiche technique des plus ambitieuses.

Le marché des vidéoprojecteurs à ultra courte focale haut de gamme connaît une effervescence sans précédent depuis quelques années, et l'Awol Vision Aetherion Max s'y inscrit avec une proposition particulièrement audacieuse. Cet appareil représente l'aboutissement d'une réflexion poussée sur ce que doit être un vidéoprojecteur ultra courte focale des plus modernes : puissant, précis, connecté et polyvalent. Pour rappel, Awol Vision est une marque connue notamment pour avoir développé la gamme Valerion de vidéoprojecteurs longue focale haut de gamme.

Le positionnement de l'Aetherion Max est clairement celui d'un produit premium, destiné à ceux qui veulent une expérience cinématographique à domicile sans compromis. Son prix le place face à une concurrence sérieuse et bien établie. On pense notamment au Quels sont les meilleurs vidéoprojecteurs à ultra courte focale ? Notre sélection.

Techniquement, il repose sur une architecture triple laser RGB couplée à une puce DLP 0,47 pouce. Il est compatible 3D. Mais l'innovation phare de l'Aetherion Max est sans conteste la technologie PixelLock, développée en exclusivité par Awol Vision. Il s'agit d'un système combinant des éléments optiques, mécaniques et numériques pour garantir la cohérence des pixels sur toute la surface de projection, y compris aux dimensions les plus extrêmes.

Ce système est conçu pour éliminer la dérive des pixels et la séparation des couleurs, deux problèmes récurrents sur les projecteurs ultra courte focale lorsque la taille d'image augmente. En outre, notez que l'Aetherion Max intègre également un système d'iris motorisé à 7 niveaux baptisé NoirScene II, pour contrôler physiquement la quantité de lumière plutôt que de recourir à la diminution numérique.

Résultat annoncé : un contraste extrêmement élevé sur le papier, non seulement en natif, mais aussi en mode Enhanced Black Level (EBL) atteignant 60 000:1, un chiffre particulièrement impressionnant pour un modèle de ce genre. Enfin, pour parfaire le tout, l'optique est constituée d'un verre saphir à haute réfraction avec un revêtement en terres rares et un traitement Diamond-Like Carbon qui revendique une transmission lumineuse de 99,97 %, pour limiter au maximum les réflexions internes et préserver la netteté.

Il est propulsé par le processeur MediaTek MT9655, accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, de quoi faire tourner les applications les plus gourmandes sans ralentissement. Notez également une large connectivité s'appuyant sur 3 entrées HDMI 2.1, du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4. Le vidéoprojecteur Awol Vision Aetherion Max testé nous a été prêté par la marque.

Il a été testé en association avec un écran Lumene Extra Bright Eden 240C disponible dans la boutique Son-Vidéo.com, un modèle spécialement conçu pour les vidéoprojecteurs à ultra courte focale. Les mesures ont été réalisées avec du matériel professionnel adapté et en face de l'écran afin de limiter les erreurs et de proposer des valeurs en accord avec ce que le spectateur peut réellement voir.

Ce protocole est identique pour tous les tests de vidéoprojecteurs à ultra courte focale afin de pouvoir les comparer. Là où de nombreux vidéoprojecteurs à ultra courte focale cherchent à se faire discrets ou à adopter un style sobre pour s'intégrer facilement dans un intérieur, l'Awol Vision Aetherion Max prend clairement le parti inverse.

En effet, son design est délibérément spectaculaire, avec des lignes angulaires très tranchées, des surfaces à plusieurs niveaux et une silhouette qui rappelle davantage un module spatial futuriste qu'un appareil audiovisuel domestique. L'effet est saisissant dès le premier regard, et l'on comprend immédiatement que l'on a affaire à un produit premium qui revendique haut et fort son statut.

À l'avant, il y a une ligne de LED cyan qui lui confère un look définitivement différent des autres modèles présents sur le marché. Rassurez-vous, si vous ne voulez pas de ce rayon lumineux, vous pouvez le désactiver. Le châssis est imposant et massif, comme en témoignent ses dimensions de 56,2 cm de large, 32,3 cm de profondeur et 14 cm de hauteur, pour un poids de 8,76 kg.

Ce n'est clairement pas le produit le plus compact du marché, mais ces proportions s'expliquent par la richesse technologique embarquée à l'intérieur. La surface supérieure de l'Aetherion Max arbore un traitement métallique haut de gamme qui entend lui conférer une excellente tenue dans le temps et une sensation de robustesse à toute épreuve. Les finitions sont irréprochables, chaque détail ayant visiblement été travaillé avec soin





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