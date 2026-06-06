Test complet du Longtail E-Three 500 de Decathlon : le vélo cargo électrique reste-t-il compétitif en 2026 ?

Découvrez notre test approfondi du Longtail E-Three 500, le nouveau vélo cargo électrique de Decathlon. Avec un prix attractif de 2499 euros, une capacité de charge élevée et un réseau de service étendu, ce modèle conserve-t-il ses atouts face à une concurrence renforcée ? Analyse détaillée.

En 2022, Decathlon faisait une entrée plutôt remarquée sur le marché des vélos cargos électriques avec son R500E. Avec un prix de lancement sous les 3000 euros et un équipement de série complet, le R500E s'était imposé face à des concurrents bien plus onéreux.

Mais en 2026, le marché a changé et les prix ont baissé. Est-ce que ce nouveau Longtail E-Three 500 est toujours aussi compétitif aujourd'hui ? La réponse dans ce test complet. Faut-il encore présenter Decathlon en 2026 ?

C'est une entreprise française fondée en 1976, spécialisée dans les articles de sport. Et depuis quelques années maintenant, elle s'est spécialisée dans la mobilité électrique avec une large offre de vélos à assistance électrique. La force de Decathlon, c'est son implantation sur le territoire. L'enseigne compte 325 points de vente dans tout le pays et donc autant de services après-vente pour pouvoir réparer facilement ses produits.

Un point rassurant pour un investissement de plusieurs milliers d'euros. On est ici face à un beau bébé avec des mensurations qui en déconcerteront plus d'un. 2 mètres 20 de longueur pour 39 kg à nu : une belle bête à l'instar du précédent modèle, le R500E. Les urbains sont donc prévenus : le stationnement entre deux arceaux, dans Paris par exemple, peut s'avérer compliqué. Je l'ai expérimenté moi-même et le vélo dépassait largement de l'espace prévu pour le stationnement.

Vous êtes prévenus. Pour bien prendre la mesure de la longueur de ce vélo, il suffit de le comparer aux autres modèles du marché. Un Douze Cycles par exemple, c'est 2m05. Le Gaya Cargo, c'est moins de 2 mètres.

Et le Tern Quick Haul, c'est à peine plus de 1m80. Cette longueur importante a un avantage : le confort à la fois pour le conducteur et pour les passagers. Mes enfants ne manquaient pas de place en étant installés confortablement à l'arrière de ce longtail. Et comme sur son prédécesseur, cet E-Three 500 dispose, à l'arrière, d'une roue de 20 pouces, plus petite qu'à l'avant (26 pouces).

Cette dissymétrie entre l'avant et l'arrière du vélo le rend plus stable avec un chargement à l'arrière, et facilite l'accès pour l'installation des enfants. L'autre point qui pourra en rebuter certains, c'est son cadre droit que je trouve moins pratique au quotidien qu'un cadre bas. Ce type de cadre rend l'enjambement plus compliqué et la position sur ce vélo est semi-droite, donc un peu plus sportive que sur un vélo de la marque.

Ce design inchangé est aussi une des raisons qui permet à Decathlon d'offrir un prix aussi compétitif pour un vélo cargo, tout en garantissant une certaine qualité de fabrication et donc une bonne durée de vie. Grâce à sa géométrie renforcée par une barre de maintien au-dessus de la batterie, ce modèle est capable de transporter jusqu'à 209 kg au total (170 kg de charge utile), dont 80 kg sur le porte-bagage arrière.

Ce sont d'excellents chiffres qui n'ont pas à rougir face à la concurrence. Caroy, par exemple, un autre modèle pourtant bien plus onéreux, se limite à 200 kg au total, dont seulement 70 kg à l'arrière. Tern et Vello restent des références avec un poids supporté de 100 kg à l'arrière. Les roues de 26 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière disposent de pneus génériques.

Il faut bien faire des concessions, là encore, pour arriver au prix de ce modèle et vous n'aurez donc pas, comme sur la plupart des vélos cargos haut de gamme, les Schwalbe Pick-up, la référence sur le marché des vélos cargos électriques. Je n'ai pas eu de crevaison lors de mon test, mais il est impossible de se prononcer, pour autant, sur la longévité de ces pneus.

Leur largeur de 55 mm confère au cycliste et aux passagers un confort supplémentaire, et facilite le franchissement des trottoirs et des rames de tramway. Un bon point. Cet E-Three 500 est équipé d'une fourche suspendue de la marque Suntour. Même réglée à moitié au niveau de la souplesse, elle apporte un confort supplémentaire indéniable pour le cycliste, en particulier sur les pavés et les routes accidentées.

En ce qui concerne la gestion des câbles, rien à dire, c'est plutôt propre et bien géré. Un point que j'ai remarqué : Decathlon a opté pour des boulons renforcés entre les connecteurs électriques. C'est un très bon point qui les rend plus résistants sur la durée et en cas de chute. L'équipement de série, c'est le point fort de la marque.

Et sur ce modèle, c'est encore vrai même s'il y a des concessions. Mais en contrepartie, le prix est encore plus compétitif qu'avant : 2499 euros. À ce tarif, on peut faire l'impasse sur les coussins de siège à 29 euros chacun et la plateforme avant à 25 euros.

La plateforme avant reste petite en surface par rapport à ce qu'on peut trouver chez les concurrents mais a le mérite de ne pas augmenter l'encombrement du vélo, et elle est compatible avec les accessoires B'Clip vendus par Decathlon. Ces accessoires se fixent d'un simple clic, ce qui est pratique, mais le choix est pour l'instant très limité. À noter que le porte-bagage arrière est lui aussi compatible B'Clip de série





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