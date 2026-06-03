Test complet de l'iPad Pro 13 M5 : puissance et écran au sommet, mais à quel prix ?

Analyse approfondie de l'iPad Pro 13 M5, la tablette la plus puissante d'Apple. Nous examinons ses performances avec la puce M5, son écran Lumineux de 13 pouces, son design, son autonomie et les limites d'iPadOS. Une offre exclusive de Rakuten permet de s'en équiper à prix réduit.

L'iPad Pro 13 M5 représente le sommet de la gamme des tablettes Apple , offrant une puissance brute et un écran de haute qualité. Son design, bien que fin et élégant avec une épaisseur de 5,1 mm et un poids de 582 g, présente quelques inconvénients comme des tranches légèrement coupantes et un module photo au dos proéminent qui destabilise l'appareil lorsqu'il est posé à plat.

La connectique se limite à un port Thunderbolt USB-C. L'écran de 13 pouces, avec sa résolution 2 752 x 2 064 pixels, la technologie ProMotion jusqu'à 120 Hz et une luminosité impressionnante (1 600 nits en HDR), offre une expérience visuelle exceptionnelle, notamment pour la consommation de films. La finition nano-texturée, qui élimine les reflets, n'est malheureusement disponible que sur les modèles 1 To et 2 To.

Le cœur de la machine est la puce M5, qui délivre des performances conséquentes, permettant de faire tourner des jeux AAA en 120 Hz, d'ouvrir les applications instantanément et de monter des vidéos 4K sans difficulté. Cependant, l'iPadOS, bien qu'amélioré avec un nouveau système de gestion des fenêtres, reste limité pour un usage productif intensif et ne remplace pas un ordinateur portable.

L'autonomie, annoncée à 10 heures par Apple, se situe plutôt autour de 8 heures en usage mixte, ce qui est décevant, mais la charge rapide de 60 W permet de récupérer 50% de la batterie en moins de 30 minutes. Le principal frein à l'achat reste son prix de lancement très élevé, mais une promotion temporaire sur Rakuten propose une réduction significative, le faisant passer à 1 019 euros au lieu de 1 719 euros pour la configuration Wi-Fi + Cellular avec 256 Go.

Cette offre est limitée dans le temps, aussi il convient de vérifier sa disponibilité. En conclusion, l'iPad Pro 13 M5 est une tablette haut de gamme aux performances et à l'écran remarquables, mais son prix, son autonomie perfectible et les limites d'iPadOS en font un outil spécialisé plutôt qu'un remplacement universel à un ordinateur. La promotion actuelle en fait une option plus intéressante pour qui recherche la puissance dans un format tablette





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