Découvrez le test du Bissell CrossWave Reach Plus Pro. Un aspirateur laveur sans fil à 300 euros, couchant à plat et offrant une autonomie de nettoyage fiable pour sols durs.

Le constructeur américain Bissell lance officiellement le CrossWave Reach Plus Pro pour célébrer les dix années d'existence de sa gamme phare d'aspirateurs laveurs. Ce nouvel appareil sans fil, positionné autour de 300 euros, vise à démocratiser l'entretien combiné des sols en misant sur une ergonomie repensée et une simplicité d'utilisation immédiate.

Conception ergonomique et station de séchage

Le Bissell CrossWave Reach Plus Pro se distingue par sa capacité à se coucher complètement à plat, permettant ainsi d'atteindre facilement les espaces restreints situés sous les meubles bas, à condition que le passage soit suffisamment haut pour accueillir le corps de l'aspirateur. L'appareil, pesant environ 4 kg à vide, intègre une station d'accueil dédiée qui assure le nettoyage et la séchage du rouleau à l'air chaud, simplifiant ainsi l'entretien quotidien de la machine.

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Ergonomie et prise en main immédiate

L'unité principale, dotée de deux roues arrière fournissant une assistance aux déplacements, offre une prise en main intuitive sans nécessiter d'écran numérique contrairement à la majorité des concurrents du secteur. Les commandes manuelles situées à l'avant du corps de l'aspirateur sont accessibles directement, bien que le manuel illustré puisse sembler succinct pour les néophytes lors des premières manipulations.

Capacités et modes d'aspiration variés

Le réservoir d'eau propre contient 600 ml d'eau tandis que le conteneur d'eau sale capte 450 ml, avec deux rouleaux-brosses, deux filtres et deux flacons de 236 ml de solution Natural Pet inclus dans l'emballage. Trois modes manuels, Eco, High et Turbo, permettent d'adapter la puissance d'aspiration aux différents types de salissures rencontrés sur les carrelages et le linoléum.

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Efficacité sur les taches tenaces et liquides

Lors des essais prolongés, le mode Eco a suffi pour l'entretien courant des poussières et poils, tandis que les modes High et Turbo ont prouvé leur utilité pour éliminer la boue incrustée ou les sauces résistantes nécessitant plusieurs passages sur les sols.

Verdict final et recommandation d'usage

Ce test de trois semaines confirme que le Bissell CrossWave Reach Plus Pro constitue une solution fiable et diablement efficace pour les propriétaires de sols durs, alliant confort d'utilisation et résultats probants face aux salissures quotidiennes les plus coriaces.