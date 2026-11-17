Découvrez l'analyse complète de l'ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition, une carte graphique massive de 385 mm conçue pour la performance thermique extrême et le silence.

L'industrie des composants informatiques fait actuellement face à une période de transition marquée par l'absence de nouvelles architectures GPU majeures. Dans ce contexte, le test de la GeForce RTX 5080 Noctua Edition d' ASUS se distingue comme une étude de cas unique sur l'optimisation thermique. Cette collaboration entre le fabricant taiwanais et le spécialiste autrichien du refroidissement propose une solution radicale pour les passionnés exigeants.

Dimensions monumentales et poids record

L'ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition impose immédiatement sa domination physique avec des dimensions colossales. La carte graphique mesure exactement 385 mm de long, ce qui la classe comme la plus longue carte jamais évaluée par les rédactions techniques spécialisées. Cette longueur exceptionnelle est accompagnée d'une largeur de 151 mm, dépassant significativement la norme standard des équerres de fixation.

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Le volume imposant de ce composant se reflète également dans son épaisseur et son poids, véritablement monumentaux. Avec 80 mm d'épaisseur, le produit occupe quatre emplacements PCI Express au sein d'un boîtier d'ordinateur. Son poids total atteint 2695 grammes, soit près de 2,7 kg, nécessitant absolument l'utilisation d'un support dédié pour éviter toute déformation du port PCIe ou des dommages matériels.

Ingénierie thermique de haute précision

Le cœur de la proposition de valeur repose sur un système de refroidissement développé conjointement par ASUS et Noctua. Ce module intègre une large chambre à vapeur couvrant non seulement le processeur graphique, mais aussi la mémoire vive vidéo et les régulateurs de tension. Pour assurer une conductivité thermique optimale, Noctua a choisi d'utiliser des pads thermiques à changement de phase entre le dissipateur et les composants critiques.

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La dissipation de la chaleur est confiée à un réseau de dix-huit caloducs en cuivre d'un diamètre de 6 mm chacun. Quatre de ces caloducs sont dirigés vers l'avant de la carte tandis que sept autres orientent la chaleur vers l'arrière, le reste du système étant contenu dans un dissipateur en aluminium monobloc. Cette architecture complexe est mue par trois ventilateurs Noctua NF-A12x25 G2 PWM.

Spécificités des ventilateurs et modes de fonctionnement

Les ventilateurs installés sur cette édition spéciale Noctua ne sont pas des modèles standard. Ils possèdent un diamètre de 12 cm pour une épaisseur de 25 mm, chacun étant équipé de neuf pales conçues pour un flux d'air optimisé. ASUS propose un curseur physique permettant de basculer entre un mode " silence " et un mode " performances ", offrant ainsi un contrôle direct sur la politique thermique.

Cette configuration de refroidissement volumineuse répond à un double objectif commercial et technique. ASUS recherchait à la fois une efficacité thermique maximale pour limiter les températures et une discrétion sonore pour les utilisateurs sensibles au bruit. La collaboration vise à repousser les limites de performance du GPU NVIDIA tout en maintenant l'excellence acoustique caractéristique de la marque autrichienne.