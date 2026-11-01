Test Anker Solix S2000 : autonomie et onduleur pour 899,99 €

Test détaillé de la station Anker Solix S2000. Autonomie, efficacité en tant qu'onduleur et performances réelles pour 899,99 € ou moins en promotion.

Anker a lancé la Solix S2000, une station d'énergie portable de 16 kg intégrant 2 kWh de batterie, commercialisée à 899,99 € et souvent促销ée sous les 700 €. Elle fonctionne également comme un onduleur pour la maison, consommant quasi aucun courant lorsqu'elle est branchée sur le secteur. Après trois semaines d'essais intensifs pour alimenter une box internet, des NAS et des appareils gourmands, le verdict est mitigé sur sa puissance maximale de 2 300 W.

Conception compacte et fonctionnalités polyvalentes

Les stations électriques portables sont devenues le couteau suisse de l'énergie pour alimenter des outils, des réfrigérateurs ou des box internet lors de coupures. La Solix S2000 se distingue par sa fonction onduleur qui prend le relais en moins de 10 millisecondes. Cette rapidité garantit qu'un ordinateur ou une box ne détectent aucune interruption. Sa sobriété en veille est un atout majeur, car elle reste branchée en permanence sans gaspiller d'électricité inutilement.

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Avec ses dimensions de 32 cm de haut, 28 cm de large et 21 cm de profondeur, la station reste compacte malgré ses 16,2 kg. Deux anses intégrées facilitent le port à une main, le transport dans un coffre ou le déplacement pour un camping. Le design soigné permet même une exposition discrète dans un bureau ou une entrée, bien que le salon semble moins adapté.

Les connexions sont réparties stratégiquement avec des prises à l'avant pour un accès facile et à l'arrière pour les appareils fixes. On y trouve des prises secteur, deux ports USB-C dont un de 100 W pour ordinateurs portables, et un port USB-A. Une prise XT-60 permet une recharge solaire jusqu'à 400 W, offrant trois à quatre heures pour passer de 20 à 80 % avec un bon ensoleillement.

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Efficacité énergétique et mesures de performance

Pour évaluer la performance réelle, j'ai mesuré l'électricité à la prise avec deux capteurs connectés. La méthodologie consistait à charger la station à 100 %, la vider à puissance constante jusqu'à l'arrêt, puis à la recharger entièrement. Pour une décharge à environ 1 100 W, j'ai utilisé la station pour recharger une voiture électrique à 5 A, piloté par un ordinateur via Home Assistant.

La Solix S2000 a rendu 1 866 Wh puis 1 868 Wh au deuxième cycle, soit environ 93 % des 2 010 Wh annoncés. Cette différence s'explique par la réserve de protection des cellules et les pertes lors de la transformation du courant continu en alternatif. À cette puissance, la station a tenu environ 1 h 40, confirmant une capacité utile élevée pour sa catégorie.

La recharge complète a nécessité 2 423 Wh puis 2 427 Wh à la prise, définissant un rendement aller-retour de 77,0 % sur les deux premiers cycles. Un troisième cycle a donné 75,9 %, signifiant que sur 100 kWh pris, 77 reviennent effectivement. Ce chiffre est correct pour une station portable, bien que la Solarbank Max AC atteigne 87,6 % à 800 W. Anker annonce 86 % de rendement, mais cette mesure concerne probablement la seule décharge à 100 W.

Utilisation quotidienne comme onduleur principal

Une station onduleur passe l'essentiel de son temps à alimenter de petits appareils. J'ai reproduit cet usage en alimentant ma box internet et mes deux NAS, consommant environ 60 W. La station est restée sur batterie, secteur coupé, de 100 % à 10 %, avant que je ne rétablisse le courant.

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Dans cette configuration, la Solix S2000 a tenu 25 h 36 et rendu 1 489 Wh. Cette durée de vie prolongée pour les charges légères démontre l'efficacité de la batterie pour sécuriser les installations critiques. Bien que la promesse de 2 300 W max mérite d'être nuancée, la station s'avère bien née pour une protection électrique domestique fiable et discrète.